El estadounidense Joe Pyfer se enfrentará al nacido en Estados Unidos y que representa a Gana, Abdul Razak Alhassan, en una pelea por la división de peso medio de UFC y que será el choque co-estelar de la cartelera UFC Vegas 80, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 7 de octubre, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Pyfer, quién es conocido como 'Bodybagz' y tiene 27 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 11-2 con 10 finalizaciones, 8 por nocaut y 2 por sumisión. Habló sobre su rival y las principales diferencias que cree que existen entre ambos, además, detalló cómo cree que se desarrollará la pelea.

𝙐𝙁𝘾 𝙇𝙤𝙘𝙠🔒: No upsets occurring in the co-main of Joesph Pyfer vs Abdul Razak Alhassan



They’re both strikers, so they’ll opt to remain on the feet gives Pyfer advantage



@joepyfer is very well rounded and too powerful for Abdul 😳⬇️



pic.twitter.com/I4Lr1lLBtF — Bettor Educated (@BettorEducated) October 5, 2023

"Creo que (Alhassan) nunca será alguien lo suficientemente bueno para competir por el título... Cuando me miras, tienes signos de interrogación, pero sabes que hay potencial para ser un retador al título. Creo que esa es la diferencia... Yo soy joven, él es mayor. Él tiene potencia, yo también, pero yo tengo velocidad, cardio, lucha y jiu-jitsu. Miras a este hombre, y es un kickboxer, un kickboxer muy peligroso. Creo que es muy singular en su enfoque, pero no creo que vaya a ser tan diversificado contra mí".

"No me siento intimidado. Si este tipo cree que va a derribarme y lanzarme bombas -y todos son ganchos-, te van a pillar, hijo de p*ta. Te van a atrapar. Te atraparé y tengo más poder que este hombre. No olvidemos que solía estar en 170 y ahí es donde estaban sus nocauts. Así que es peligroso. Es un hombre poderoso y lo respeto. Me he dejado la piel entrenando porque le respeto. No quiero ser noqueado. Te lo digo ahora mismo, la única oportunidad de este hombre es noquearme. Tiene esa habilidad".

"Tengo respeto por todo el mundo en la UFC, pero no tengo miedo de nadie en la UFC. Y la razón por la que digo eso es porque he estado observando a todos estos tipos. Sabía que estaría en esta posición. Me agrada el equipo de Abdul. Me agradan sus entrenadores, no me gustó la pelea necesariamente a causa de sus entrenadores, pero sabes qué, él no es mi amigo. Me agradan sus entrenadores, pero él no".

Pelea co-estelar y latinos presentes en UFC Vegas 80

En la cartelera UFC Vegas 80 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al estadounidense estadounidense Grant Dawson, quién se enfrentará a su compatriota Bobby Green, en una pelea por la división de peso ligero de UFC. También estarán los brasileros Philipe Lins y Mateus Mendonça, quienes se enfrentarán a Ion Cutelaba y Nate Maness en peleas por la división de peso semicompleto y mosca, respectivamente.