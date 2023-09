El joven sensación prospecto de UFC, el estadounidense de raíces mexicanas Raúl Rosas Jr, enfrentará al estadounidense Terrence Mitchell, en una pelea por la división de peso gallo en UFC, la pelea será en la cartelera Noche UFC, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 16 de septiembre, en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Rosas Jr., quién es conocido como 'El Niño Problema' y tiene 18 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 7-1 con 6 finalizaciones, 1 por nocaut y 5 por sumisión. Habló de la importancia de estar peleando de regreso y de mostrar todo lo que ha mejorado desde su última pelea.

"Incluso estar en la tarjeta principal en un buen lugar. Es una buena tarjeta de pelea, y aún estando en la tarjeta principal, estoy emocionado, esta vez es una buena oportunidad para mi regreso. Voy a tener un montón de ojos en mí para mi regreso ".

"Estoy emocionado por mostrar mis mejoras en todo. Cada detalle que se te ocurra. Estoy listo para lo que sea, y voy a mostrar lo que tenga que mostrar. Depende de lo larga que sea la pelea, porque voy a buscar el final en todo momento. Pero esta vez voy a marcar un ritmo y todo. Va a ser una noche divertida".

También habló sobre sus comentarios del pasado y que los ratifica.

"Todo lo que he dicho en el pasado, todos los objetivos que he establecido en el pasado, nada ha cambiado. Todo sigue igual. Me refiero a todo. Si sacas a relucir algo que he dicho en el pasado, lo seguiré admitiendo. Sigo pensando de la misma manera. Nada ha cambiado".

Además, habló sobre las reacciones que tuvo tras su primera derrota como profesional.

"Recibí más amor que odio. Todo el mundo me ha dicho desde que perdí que están deseando verme volver. Lo agradezco, pero por supuesto también hubo odio. Pero sabía que así es el deporte. incluso si Khabib [Nurmagomedov] volvía y perdía, los fans le darían la espalda. Cada vez que iba a un evento de la UFC y veía a una estrella del espectáculo, perdía, todo el mundo le daba la espalda, así que sabíamos desde pequeños que así es el deporte, así que realmente no importa."

Pelea estelar y latinos presentes en Noche UFC

En la cartelera Noche UFC la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas la mexicana Alexa Grasso, quién estará exponiendo por primera vez su título mundial de peso mosca femenil ante la ex campeona mundial de la división de las 125 libras femenil en UFC, la kirguisa de nacionalidad peruana, Valentina Shevchenko. También estará la estadounidense de raíces mexicanas Tracy Córtez, quién se enfrentará a Jasmine Jasudavicius, en una pelea por la división de peso mosca femenil.

Además, estarán los mexicanos Daniel Zellhuber, Fernando Padilla, Lupita Godinez y Edgar Cháirez, quienes tendrán duras pruebas cuando enfrenten a Christos Giagos, Kyle Nelson, Elise Reed y el brasilero Daniel Lacerda, respectivamente.