El estadounidense Keith Richardson; quién es conocido como 'The Rockstar' y tiene 39 años de edad; logró vencer al campeón la división de peso gallo de BKFC, el también estadounidense Reginald Barnett Jr; quién tiene 37 años de edad; luego de obtener una victoria por nocaut en el combate que fue el choque estelar de la cartelera BKFC 52, la cual se llevó a cabo en el Colonial Life Arena de Columbia, Carolina del Sur.

Un inicio de asalto bastante dinámico con buenas combinaciones por parte de ambos peleadores, fue el retador quién primero logró conectar cetro para derribar al campeón y una vez de vuelta a las acciones, Richardson ganó en confianza, mientras que Barnett trataba de pasar el sofocón, pocos segundos después, los primeros dos minutos de acción llegaron a su fin.

En el segundo asalto, nuevamente 'The Rockstar' logró derribar a su rival, ésta vez a los pocos segundos de haber iniciado la acción, cuando el campeón se recuperó, el combate continuó una dinámica bastante entretenida, hasta que una vez más el retador logró conectar certero y ésta vez con contundencia para volver a derribar al campeón, el cual no podría reponerse y el réferi determinaba que Barnett no podía continuar y sentenciaba el final del combate.

Resultados completos BKFC 52 desde Carolina del Sur

Cartel principal

Keith Richardson venció a Reginald Barnett, Jr. por TKO. Round 2, 0:58 - por el título del peso gallo

Tony Soto venció a Kevin Croom por decisión unánime (50-45, 48-47, 50-45)

Jeremie Holloway venció a Cameron VanCamp por decisión unánime (49-46, 48-47, 49-46)

Solon Staley venció a Darrick Gates por TKO (parada médica, R1 a las 2:00)

Brandon Bushaw venció a Joshua Marer por KO (R2 a las 0:50)

Jeremiah Scott venció a Chevvy Bridges por KO (R3, 1:56)

Derek Pérez venció a Samuel Samples por KO (R2, 0:44)

Trukon Carson venció a Daishaun Middleton por KO (R1, 1:01)

Cartel Preliminar

Daniel Cooper venció a Micah Lail por KO técnico (R4, 2:00)

Bekhzod Usmonov venció a Trevor Loken por TKO (R3 a las 0:24)