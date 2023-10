El actual clasificado número uno de MMA en la división de peso pluma de ONE Championship, el nacido en Estados Unidos y que representa a Vietnam, Thanh Le, se enfrentará al actual clasificado número tres de MMA en la división de las 155 libras de ONE Championship, el ruso Ilya Freymanov, el combate será el choque estelar de la cartelera ONE Fight Night 15, la cual se llevará a cabo este mismo viernes, 6 de octubre, en el mítico Lumpinee Boxing Stadium de Bangkok en Tailandia.

La pelea, que es promocionada por ONE Championship, podrá ser vista a través de Amazon Prime Video.

Le, quién tiene 38 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 13-3 con 13 finalizaciones, 12 por nocauts y 1 por sumisión. Habló sobre la importancia de un título interino y describió cómo cree que se desarrollará la pelea, teniendo en cuenta los objetivos de ambos peleadores.

Thanh Le Fight Weekpic.twitter.com/a2PmpeWuIp — Cerebral Vigilante (@Delisketo) October 2, 2023

"Hay que mantener la división. Hay que mantener los combates por el título para que todo siga en movimiento. Porque tenerla estancada durante más de un año es un problema para la empresa y para nosotros [los aspirantes] que permanecemos en la cima... Surgió el nombre de Ilya y supe que ese combate acabaría produciéndose pasara lo que pasara. Tanto si vencía a Tang Kai y era campeón, como si tenía que trabajar para volver, sabía que iba a suceder".

"Ahora, como se trata de un combate por el título (interino), Freymanov me ve como una forma de llegar al título (indiscutido), pero incluso antes de eso, lo veía como: 'Eh, este tipo era campeón. Tengo que ganarle y él me llevará a mis sueños'... Pero esto es todo por lo que he trabajado, y obviamente también es lo más importante para él. Así que él va a tener al mejor Thanh Le, yo tengo garantizado al mejor Ilya, y va a haber fuegos artificiales".

"Ilya es muy bueno. Ha hecho mucho daño en la división, así que es muy atractivo para mí que haga daño a la gente. Él viene hacia adelante. Es agresivo. Es muy hábil. Así que es muy agradable tener un nombre como ese. Creo que va a ser una pelea relativamente rápida y difícil. Y eso me gusta mucho. Eso es lo que pone en el papel, y eso es lo que me dice mi cerebro, y eso es lo que creo que le dice su cerebro basándome en algunas de las entrevistas que he escuchado. Si por casualidad comete un error o dos y siente algo de la potencia que presento, no sé si será tan agresivo como de costumbre, pero estoy muy emocionado por ver cómo entra en juego esa reacción y sus pivotes y ajustes".

Co-estelar y combates destacados de ONE Fight Night 15 desde Tailandia

En la cartelera ONE Fight Night 15 el combate co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al canadiense de nacionalidad italiana, Jonathan Di Bella, quién estará defendiendo su título de la división de peso pluma de MMA en ONE Championship contra el australiano que representa a Tailandia, Danial Williams. También estarán los locales Tawanchai PK Saenchai y Jo Nattawut en una pelea por la división de peso pluma de kickboxing.