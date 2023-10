El actual campeón mundial de la división de peso ligero de UFC, el ruso Islam Makhachev, estará exponiendo su título ante el actual campeón mundial de la división de peso pluma de UFC, el australiano Alexander Volkanovski, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC 294, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 21 de octubre, en el Etihad Arena de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Volkanovski, quién es conocido como 'The Great' y tiene 35 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 26-2 con 16 finalizaciones, 13 por nocaut y 3 por sumisión. Habló sobre la presión que tiene su rival y la que intentan poner sobre él, también habló sobre su objetivo de mantenerse activo en dos divisiones de peso y las diferencias entre la primera pelea y lo que espera que sera la revancha.

"Toda esta charla de 'nada que perder' es una tontería. No me malinterpreten, hay mucha presión sobre Islam, y lo entiendo, pero tengo que tomar esta revancha que tanto quiero.

"Este título de peso ligero, y hablamos de legado. Si yo perdiera entonces mi legado recibe un gran golpe ya que no tengo otra oportunidad con él. No tengo otra oportunidad por el título de peso ligero. ¿Sabes lo que quiero decir?, ¿cuánto tiempo más tengo? No sabemos estas cosas"

"Definitivamente hay mucho que perder para mí. Creo que su legado sufriría un gran golpe, perdiendo contra alguien que es el campeón de peso pluma, una división por debajo, llegando en 12 días de aviso. Una vez más, hay mucha presión sobre él. No hay presión sobre mí. No me estoy dejando presionar, pero todavía hay mucho que perder para mí ".

"Es por eso que quería hacer un punto de todo esto, puedo mantener dos divisiones ocupadas. Ese era un objetivo mío. Lo he estado diciendo por un tiempo. Quiero hacerlo. Entiendo lo que quieren hacer. Ellos dicen: 'Vamos, no queremos tener dos divisiones'. Pero creo que he demostrado que no lo haría".

"Obviamente, quiero que llegue enero. Quiero salir aquí, ser doble campeón y mantener ocupadas dos divisiones. No sé cuándo Gaethje está buscando volver allí, pero obviamente hay muchas peleas emocionantes en el peso ligero. Veremos qué pasa, pero sí quiero mantener ocupadas dos divisiones".

"No estoy aquí para ir por lo seguro, estoy aquí para matar... es matar o morir" - @alexvolkanovski #UFC294 pic.twitter.com/yoJkNSSWNN — UFC Español (@UFCEspanol) October 19, 2023

"Obviamente, le mostré mucho respeto, que se merece, pero podría haberme echado atrás un poco antes. Esta vez, al menos tengo que darme cuenta de eso porque ahora, es el momento perfecto, no puedo permitirme mostrarle ese respeto. Tengo que salir ahí, y tengo que ir por una finalización"

"Quiero salir ahí y acabar con él. Creo que puedo aguantar los cinco asaltos, pero no nos preocupemos por eso. Salgamos ahí fuera y hagamos una declaración, que va a ser enorme para el legado, y eso hará que la gente hable"

"Te garantizo que va a intentar forcejear de nuevo, porque planeo asestarle fuertes golpes con las manos, las rodillas, las patadas y todo lo demás. Y creo que pensará que su mejor opción es intentar ralentizarme y llevarme a los últimos asaltos. O, como no he tenido este campamento, esperar que me ralentice pero, no me ralentizo".

Ésta será la segunda vez que ambos peleadores se enfrenten, ya que la primera vez que pelearon por el título mundial de peso ligero fue en el UFC 284 del pasado mes de febrero del presente año, cuando Makhachev logró retener el título tras una decisión unánime mucho más cerrada de lo que marcaron las tarjetas de puntuación de los jueces (48-47, 48-47, 49-46).