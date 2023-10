El actual clasificado mundial número once de la división de peso pluma en UFC, el nigeriano Sodiq Yusuff, se enfrentará al actual clasificado mundial número trece de la división de las 145 libras en UFC, el brasilero Edson Barboza, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC Vegas 81, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 14 de octubre, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llegan Sodiq Yusuff y Edson Barboza a UFC Vegas 81?

Yusuff, quién es conocido como 'Super' y tiene 30 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva tras una decisión unánime sobre Alex Caceres y una sumisión a Don Shainis el pasado mes de octubre del año pasado. Se presenta a la pelea con un registro de 13-2 con 7 finalizaciones, 6 por nocaut y 1 por sumisión. En su carrera de poco más de cinco años y siete peleas en UFC, ha ganado un sólo bono por desempeño, el Performance of the Night, cuando noqueó a Suman Mokhtarian en el mes de diciembre del año 2018.

Barboza, quién es conocido como 'Junior' y tiene 37 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva tras noquear a Billy Quarantillo, para cortar una racha de dos derrotas que tenía en ése momento. Se presenta a la pelea con un registro de 23-11 con 15 finalizaciones, 14 por nocaut y 1 por sumisión. En su larga carrera de casi 13 años y 28 peleas en UFC, ha ganado 11 bonos por desempeño, cuando aún existía el Knockout of the Night, lo ganó cuando noqueó a Terry Etim, en uno de los nocauts más espectaculares de la historia de UFC.

Ha ganado dos ocho veces el Performance of the Night gracias a sus victorias sobre Beneil Dariush y Billy Quarantillo. También ha ganado ocho veces el Fight of the Night, por sus espectaculares peleas contra Anthony Njokuani, Ross Pearson, Terry Etim, Danny Castillo, Paul Felder, Tony Ferguson, Justin Gaethje y Shane Burgos.

Latinos presentes en UFC Vegas 81: Mucha presencia brasilera y un mexicano en acción

En la cartelera UFC Vegas 81 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas a las brasileras Jennifer Maia y Viviane Araujo en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. También estarán las brasileras Tainara Lisboa y Ravena Oliveira, quienes se enfrentarán en una pelea por la división de peso gallo femenil de UFC. El también brasilero Michel Pereira, se enfrentará al estadounidense Andre Petroski en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que el mexicano Edgar Cháirez y el brasilero Daniel Lacerda reeditaran su pelea 'sin resultado' del pasado 16 de septiembre, ésta vez en un peso pactado a 130 libras.