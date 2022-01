Cada día que pasa diferentes peleadores de la elite del boxeo se postulan y buscan un tiro con el mejor peleador de la actualidad, Canelo Álvarez. Sin embargo, Joe Smith Jr, campeón del mundo de las 175 libras de la Organización Mundial del Boxeo, dijo que no busca al mexicano en su próximo combate, por lo que repasamos su carrera.

Son muchos lo que levantan la mano para enfrentar al peleador de Guadalajara debido a que saben que ganarán, con suerte, la mejor bolsa de su carrera. Caleb Plant, excampeón del mundo de la FIB, estaba de acuerdo con que el pupilo de Eddy Reynoso se llevara cerca de 40 millones y le cumplieron con los diez que pidió como pago.

Por otro lado, mientras el resto de los peleadores no paran de levantar la mano para enfrentar al mexicano, Joe Smith Jr dijo que no le interesa. “En este punto, todo el mundo elegiría la pelea de Canelo, solo porque allí se puede ganar dinero. Pero realmente, por mi legado, quiero ser conocido como un gran peleador, así que me gustaría pelear contra (Artur) Beterbiev y (Dmitry) Bivol”, expresó el estadounidense a Brian Custer en The Last Stand Podcast.

Joe Smith Jr, un campeón con grandes nombres

El estadounidense ostenta un récord de 27 peleas ganadas, 21 por KO, tres derrotas y un empate. A sus 32 años, el nacido en Long Island su primer reinado en las 175 libras luego de que haya vencido a Jesse Hart y al colombiano Eleider Álvarez, en marzo de 2019 y noviembre de 2020 respectivamente. Por otra parte, entre sus derrotas se encuentra el cubano Sullivan Barrera y el ruso Dmitry Bivol. De los tres campeones que hay en los semis pesados, es el menos peligro genera.

El día que Joe Smith tiró del ring a Bernard Hopkins

Hablar de Bernard Hopkins es mencionar a una de las grandes estrellas del boxeo moderno debido a que fue campeón brillo en los medios y llegó a ser campeón entre los medios pesados. Sin embargo, a diferencia de Manny Pacquiao, su retiro fue un papelón porque un joven Joe Smith lo derrotó por KO tras sacarlo del ring. The Alien no pudo regresar debido a que terminó con una lesión en su tobillo.