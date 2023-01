Luisito Comunica es uno de los youtubers mexicanos más conocidos en todo el mundo, ya que se dedica a hacer blogs viajando y contando sus experiencias. En las últimas horas, fue tendencia y generó polémica por dos razones.

Durante su reciente viaje por Dubai, el influencer rentó un Lamborghini para pasear por las calles. Un pequeño choque en el vehículo generó algunos rayones, que la empresa quería que sean pagados por 30.000 dólares.

Lo que molestó a Luisito no fue el dinero, más bien el maltrato que recibió. Contó que la aplicación del banco se había bloqueado, y que no le creían que tuviera el dinero. A raíz de esto, no le querían devolver el pasaporte y le decían que iba a tener que ir a juicio. Finalmente, logró juntar el dinero y pagar el arreglo.

Además de esto, también levantó la polémica con un mensaje en sus redes sociales que dice "Orgullosamente soy un Casio". Esto encendió las alarmas de los fans de Shakira, ya que vieron el mensaje como un apoyo a Gerard Piqué, aunque lo más probable es que simplemente haya sido un chiste.

