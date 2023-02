La Embajada de Turquía en México es una de las sedes que está recibiendo víveres, ropa y otras necesidades, pero si no puedes acudir a ella en Monte Líbano, 885 Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En horarios de 9:00 a 17: 00 horas. Debido a la demanda, también se abrieron las puertas del Centro cultural de Turquía, ubicado en la calle de Hegel #618, Colonia Polanco.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.