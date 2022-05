El 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa y por suerte la capital del país es el lugar ideal para disfrutar de este manjar, porque en esta ciudad existen opciones de todas formas y tamaños y todas deliciosas. Para prueba estos 11 lugares para comer buenas hamburguesas en la CDMX.

Cuenta la leyenda que un 28 de mayo de 1900, un inmigrante alemán residente en Estados Unidos creó la primera hamburguesa en su restaurante por accidente cuando un cliente le pidió algo rápido y rico. Y así fue como surgió una de las comidas más populares del mundo.

Lugares para comer buenas hamburguesas en la CDMX

The Food Box

Estas hamburguesas hechas de angus brisket 100% natural, libre de inyección, libre de

hormonas y de ganado mexicano utilizan quesos regionales, de leche 100% pura de vaca, sin hormonas y sin conservadores.

Dirección: https://thefoodbox.com.mx/contacto

Godzilla Burguer Mx

Quien piense que la mejor comida se ha quedado en el centro de la ciudad es que no ha visitado este lugar en Azcapotzalco. Godzilla Burguer Mx es la prueba de que las hamburguesas son algo más que comida rápida.

Dirección: Alhelí 71, Nueva Santa María, Azcapotzalco. De miércoles a domingo desde las 4:00 pm.

La Lonchera Bistro

Si estás dispuesto a probar sabores fuera de lo ordinario, como la hamburguesa de plátano macho, este lugar será al que debas acudir.

Dirección: Diagonal San Antonio 1923, esquina Casas Grandes Local E, Narvarte, Benito Juárez.

Sliders

Para aquellos que prefieren disfrutar sus hamburguesas en pequeños bocados para poder probar diferentes sabores, Sliders es idea, ya que cuenta con 3 diferentes opciones de mini hamburguesas que puedes compartir.

Dirección: https://sliders.mx/#sucursales

Happy Buns

Lo que caracteriza a este lugar es que te sirven como si estuvieras en casa, y es que la filosofía de este pequeño restaurante es dar a sus visitantes hamburguesas de tanta calidad y tamaño como las que aman disfrutar en sus reuniones con amigos y familiares.

Dirección: Sinaloa 6, Colonia Roma.

Soul



Con un ambiente inspirado en los pubs ingleses, Soul es el lugar ideal si quieres comerte una deliciosa hamburguesa gourmet acompañada de un buen vino o una cerveza artesanal.

Dirección: Tabasco 101, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Mr. Blanco's

En los países que no tienen la fortuna de tener tacos para disfrutar después de la fiesta, las hamburguesas son el platillo preferido. Y Mr. Blanco's ha tomado esto como inspiración para su concepto de mini hamburguesas disponibles las 24 horas del día.

Dirección: Río Lerma 97, Cuauhtémoc.

La Inmaculada Hamburguesas

Aunque cuentan con tan solo dos tipos de hamburguesa, con queso y americana, es la favorita de muchos y es que estas hamburguesas son sencillas pero deliciosas y es que en este sitio no creen en maquillar los sabores de la hamburguesa, sin cátsup, sin mayonesa, sin cebolla, sin lechuga ni jitomate, aquí la carne y el pan son los protagonistas.

Dirección: Calz. Gral. Mariano Escobedo 551C, Rincón del Bosque, Anzures, Miguel Hidalgo,

The Palm Steak & Lobster House

Para los que están dispuestos a invertir en una muy buena hamburguesa, The Palm es una opción interesante. Aunque The Palm no es una hamburguesería, sino un restaurante en el Hotel Presidente InterContinental México, sus hamburguesas se han hecho famosas en redes sociales.

Dirección: Campos Elíseos 218, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo.

Atípico

Tal como su nombre lo indica, las hamburguesas que encontrarás en el menú de este restaurante salen de lo ordinario. Desde hamburguesas de sirloin relleno de queso crema, relleno de fondue de quesos hasta la opción vegana de falafel, todas son deliciosas y serán una experiencia diferente para tu paladar.

Dirección: Parque La Mexicana, Santa Fe, CDMX.

Chicago Bernie’s

Si lo que quieres probar es una verdadera hamburguesa gringa, con buen queso amarillo, pepinillos y hasta mac ´n´cheese. El tamaño de sus hamburguesas no deben ser pasadas por lato, así que te recomendamos llevar mucha hambre.

Dirección: C. Francisco Pimentel 18San Rafael, Cuauhtémoc.