Descubre qué pasó un día como hoy 17 de enero, ya sea hace un par de años, décadas o siglos. Además del santoral, los nacimientos, cumpleaños de famosos, Signos del Zodiaco y fallecimientos. Te sorpenderá saber que un día como hoy, pero de 1962, nació el actor Jim Carrey, famoso por personajes como Ace Ventura (Ace Ventura: Pet Detective), Stanley Ipkiss/The Mask (The Mask), Edward Nygma/Riddler (Batman Forever) y El Grinch (Dr. Seuss' How The Grinch Stole Christmas).

Conocer estos datos te harán una persona mucho más interesante. Además los hechos históricos más importantes del calendario de México y el mundo, te permitirá entender más del presente que vivimos. Mientras que las efemérides son la forma ideal de estar informados sobre los personajes que tuvieron un papel preponderante en el desarrollo de la vida tal como la conocemos.

¿Qué se celebra el 17 de enero?

Martin Luther King Jr. Day , conocido como MLK Day

¿Qué santos se celebran hoy 17 de enero?

San Antonio, Abad

Santos Espeusipo, Elausipo, Melasipo y Leonila de Capadocia

San Julián Sabas

San Marcelo de Die

San Sulpicio Pío

Santa Roselina de Celle

San Jenaro Sánchez Delgadillo

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco es una persona que nació el 17 de enero?

A los nacidos entre el 22 de diciembre al 19 de enero les corresponde el signo zodiacal Capricornio en el Horóscopo, el noveno signo del zodiaco, de naturaleza positiva y de cualidad mutable.

Capricornio es el décimo signo del zodiaco, simboliza la sabiduría y las aguas por el dios primordial de los sumerios: Enki; su símbolo representa la montaña. Es un elemento de tierra y su signo opuesto es Cáncer.

Acontecimientos del 17 de enero: ¿Qué pasó un día cómo hoy?

1871: en México se funda el Colegio Preparatorio de Ciencias y Artes, ahora conocido como Escuela Secundaria y de Bachilleres de Artes y Oficios, siendo esta la primera escuela en su tipo en ese país.

1904: en Moscú (Rusia) se estrena El jardín de los cerezos, de Antón Chéjov.

1920: en Francia, Paul Deschanel es elegido presidente.

1938: en París se celebra la primera exposición internacional del surrealismo.

1939: la Alemania nazi prohíbe la actividad profesional a los odontólogos, veterinarios y farmacéuticos judíos.

1969: The Beatles lanzan al mercado la banda sonora de su película Yellow Submarine.

2001: el llamado "comando Barcelona" de la banda terrorista ETA intenta matar al locutor de radio Luis del Olmo con un coche bomba.

2021: Alexei Navalny, máximo opositor de Vladímir Putin, regresa a Rusia después de su envenenamiento fallido. No obstante, el dirigente político fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Moscú.

2021: En San Juan, Argentina se disputa la final de la Copa Diego Armando Maradona entre Boca Juniors y Banfield. Copa en honor al astro del fútbol mundial fallecido durante el 2020.

Famosos que cumplen años el 17 de enero

Jim Carrey , humorista, actor y cantante canadiense-estadounidense - Nació el 17 de enero de 1962 (edad 60 años)

Zooey Deschanel, actriz, comediante, cantante, modelo, productora y compositora estadounidense - Nació el 17 de enero de 1980 (edad 42 años),

Deportistas que cumplen años el 17 de enero

1973: Cuauhtémoc Blanco, futbolista y político mexicano.

1977: Kevin Fertig, luchador profesional estadounidense.

1979: Ricardo Cabanas, futbolista suizo.

1982: Dwyane Wade, baloncestista estadounidense.

1983: Álvaro Arbeloa, futbolista español.

1983: Alexander Meier, futbolista alemán.

1983: Chris Rolfe, futbolista estadounidense.

1989: Darío Álvarez, beisbolista dominicano.

1990: Esteban Chaves, ciclista colombiano.

1990: Kaj Ramsteijn, futbolista neerlandés.

1991: Michelangelo Albertazzi, futbolista italiano.

¿Quién más nació un 17 de enero?

1706: Benjamin Franklin, científico y diplomático estadounidense (f. 1790).

1814: Ellen Wood, escritora británica (f. 1887).

1899: Al Capone, gánster y empresario estadounidense (f. 1947).

1911: George Stigler, economista estadounidense, premio Nobel de Economía 1982 (f. 1991).

1922: Luis Echeverría Álvarez, abogado mexicano, presidente de México entre 1970 y 1976.

1922: Betty White, actriz estadounidense (f. 2021).

1931: James Earl Jones, actor estadounidense.

1932: Andrés Selpa, boxeador argentino (f. 2003).

1949: Mick Taylor, músico británico, de la banda The Rolling Stones.

1955: Mami Koyama, seiyū japonesa.

1962: Jim Carrey, actor y comediante canadiense.

1964: Michelle Obama, abogada y primera dama estadounidense.

1968: Svetlana Masterkova, atleta rusa.

1969: DJ Tiësto (Tijs Verwest), disc jockey neerlandés.

1972: Lil Jon, rapero estadounidense.

1984: Calvin Harris, músico y productor escocés, especializado en música electrónica.

1980: Zooey Deschanel, actriz estadounidense.

¿Quién falleció un 17 de enero?