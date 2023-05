Una nueva serie extranjera ha logrado captar la atención y el cariño del público mexicano en Netflix. Se trata de “2 Corazones“, una producción que ha sorprendido a todos al convertirse en la serie más popular en México y desplazar a “¡Que viva México!” del primer puesto en el ranking de la plataforma de streaming.

Este logro demuestra la creciente influencia de las producciones internacionales en el mercado mexicano y la capacidad de las plataformas de streaming para brindar visibilidad a contenidos que anteriormente pasaban desapercibidos.

Trama de “2 Corazones” y reparto

La trama de “2 Corazones” se basa en el libro “All My Tomorrows: A Story of Tragedy, transplant and hope” escrito por Cris Gregory. La película retrata la historia de Jorge Bacardi y su lucha por sobrevivir, así como la generosidad de Cris al donar sus pulmones para darle una segunda oportunidad en la vida.

A través de esta historia de amor y esperanza, la película explora temas como el destino, la importancia de aprovechar cada momento y el poder transformador del amor y la generosidad.

La película, dirigida por Lance Hool, se estrenó en el año 2020 y cuenta con un elenco encabezado por Jacob Elordi, Adan Canto, Tiera Skovbye y Radha Mitchell.

Por un lado, tenemos a Cris, un joven universitario lleno de sueños y esperanzas. Por otro, está Jorge Bacardi, un exitoso empresario y heredero de la famosa marca de bebidas alcohólicas Bacardi. Ambos personajes están viviendo vidas separadas, pero sus destinos se cruzan de una manera inesperada.

El éxito de “2 Corazones” y la salida de “Viva México” del Top 1

El éxito de “2 Corazones” ha sido tal que ha superado en popularidad a “¡Que viva México!“, una película mexicana que también se encontraba en el catálogo de Netflix.

Esta cinta dirigida por Luis Estrada tenía previsto su estreno en la plataforma de streaming el pasado 16 de noviembre, pero debido a una decisión estratégica, se decidió lanzarla primero en cines el 23 de marzo de 2023.

La serie “2 Corazones” ha conquistado al público mexicano con su historia emotiva y sus personajes entrañables. El hecho de que haya logrado posicionarse por encima de una producción nacional tan esperada como “¡Que viva México!” ha sorprendido a todos demostrando asi la capacidad de estas producciones para conectar con la audiencia.

La llegada de la historia de amor a lo más alto del ranking de Netflix México es una muestra más de la importancia y la influencia de las plataformas de streaming en la forma en que consumimos contenido audiovisual.