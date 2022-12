El cuidado bucal de los niños debe hacerse con productos específicos a su edad, pero estas marcas no cumplen con todos los parámetros

3 Pastas dentales no recomendables para niños, según Profeco

La higiene personal es básica y qué mejor que inculcar el hábito de lavarse los dientes después de cada comida a los más pequeños de la casa, pero para eso existen pastas dentales específicas para ellos, solo que hace unos meses la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) descubrió que había algunas marcas que no cumplían con todos los parámetros.

Se estudiaron 33 productos, 30 de ellos eran pastas con flúor y tres sin ese componente, pero se dio a conocer que varias marcas no contenía flúor, otras que no tenían el contenido neto, una más que tenía bicarbonato, el cual es abrasivo y otras que no sustentaron las leyendas de sus etiquetas.

Los productos nickelodeon Bob ESPONJA Pasta Bicolor sabor chicle 100 ml y ZAG HERDEZ Miraculous Pasta Bicolor sabor chicle 100 ml, no demostraron la leyenda “sin ser abrasiva” y también incumplieron con la declaración flúor, ya que tuvieron el doble de la cantidad declarada de ese elemento; por tanto, no es veraz la información.

Cabe señalar que el flúor en exceso puede ser dañino; además, las pastas de dientes para niños, en general, no se consideran insumos para la salud, por lo que no requieren registro sanitario.

Dental max dISTROLLER Pasta dental sabor menta chicliux, 3-6 años 100 ml y Dental max dISTROLLER Pasta dental sabor Menta Kip Fresh 100 ml, por su parte, no demostraron las leyendas “Diente inmaculado a la Pin-Pun-Pax!!!” y “Usuario frecuente de dental max... el dentista ni se acuerda de ti”. Este último producto tampoco cumple con el contenido neto, ya que tuvo hasta 10.2% menos del declarado.

Todas las pastas analizadas contienen edulcorantes; es decir, ingredientes agregados para obtener un sabor dulce (sorbitol, sacarina, en productos con flúor; y sorbitol, sacarina, xilitol, estevia y esteviósidos, en productos sin flúor).

GREEN DOCTOR ORGANIC KIDS Pasta Dental Natural sin flúor, sabor uva, sin sulfatos 85 g contiene bicarbonato, un compuesto químico abrasivo al esmalte de los dientes.

Dental MAX junior emoji THE ICONIC BRAND Pasta Dental 75 ml no sustentó su leyenda “Ayuda a fomentar el buen hábito de la higiene bucal desde la infancia”.

En tanto, los siguientes productos tampoco sustentaron la leyenda “sin ser abrasiva” que presentan en sus etiquetas:

G.U.M THE LION GUARD Gel Dental infantil sabor Bubble Gum 75 ml.

L.O.L. SURPRISE! Pasta Bicolor sabor chicle 63 g.

L.O.L. SURPRISE! #SQUADGOALS Pasta Bicolor sabor chicle 126 g.

Nickelodeon Bob ESPONJA Pasta Bicolor sabor chicle 100 ml.

PJMASKS Pasta Bicolor sabor chicle 126 g.

Peppa Pig Pasta Bicolor sabor chicle 100 ml.

De la misma forma, no sustentaron la leyenda “Sin dañar el esmalte dental”:

G.U.M Disney PIXAR FINDING DORY Gel Dental para niños, sabor Bubble Gum 75 ml.

nickelodeon G.U.M PAW PATROL Gel Dental para niños, sabor Bubble Gum 75 ml.

SUNSTAR G.U.M Disney THE LION KING Gel Dental infantil sabor Bubble Gum 75 ml.

SUNSTAR G.U.M. Disney PIXAR Cars Gel Dental sabor Bubble Gum 50 g.

SUNSTAR G.U.M. nick jr: PAW PATROL Gel Dental sabor Bubble Gum 50 g.

Entre otras leyendas que no fueron sustentadas, se encuentran las siguientes: