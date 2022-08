¡3 de 4! Fernanda Contreras de nuevo hace historia para México y logra llegar al US Open

Esta temporada ha sido de ensueño para la tenista mexicana Fernanda Contreras, la cual está cerrando el año con broche de oro pues consiguió clasificarse al primer cuadro de la mayoría de los Grand Slam del año y por ello el US Open no podía ser la excepción para la oriunda de San Luis Potosí, ya que con ello se convirtió en la primera mexicana en disputar tres majors, en la modalidad de singles, en un año, desde que lo hiciera Angélica Gavaldón en 1996.

Para esta ocasión Contreras consiguió amarrar su boleto al cuadro principal del US Open tras vencer (6-4, 6-3) a Tamara Korpatsch en su tercer partido de ronda previa, y con ello logró sumar un total de tres majors en un año, demostrando una carrera más que prometedora para la potosina, pues no es habitual ver mexicanas en singles en estas instancias, pero eso no ha impedido que Fernanda baje los brazos y siga adelante.

La potosina no tuvo un camino sencillo para poder arribar al cuadro principal en Flushing Meadows. La alumna de la Academia Sánchez Vicario superó en la primera ronda del clasificatorio a la española Andrea Lázaro con parciales de 6-3, 3-6 y 6-1. El siguiente partido fue el gran reto para 'Fer'. Enfrentó a la mejor clasificada de la qualy Ana Bogdan y perdió el primer set. No obstante, Contreras vino de atrás y firmó una gran remontada ante la rumana 2-6, 6-4 y 6-3, mientras que en su última prueba antes del ansiado pase, se impuso a la alemana Tamara Korpatsch en sets corridos.

Cabe destacar que la nieta del legendario Francisco Contreras Serrano, mejor conocido como Pancho Contreras, tuvo pasos destacados tanto en Wimbledon como en Roland Garros. En el primero logró llegar al cuadro principal sin entrenador, pero lamentablemente, cayó 6-1 y 6-4 en primera ronda ante Magda Linette. Sin embargo, se convirtió en la primera mexicana en jugar este Grand Slam en 26 años.

Para Francia el panorama no fue tan distinto, pues Contreras consiguió además de su primer Major, su triunfo y se convirtió en la sexta mexicana en disputar un Grand Slam. Pero el sueño no duró tanto como se esperaba pues la raquetista de 24 años tuvo que volver a casa después de que en la segunda ronda no tuvo mucho margen de maniobra al perder 0-6 y 3-6 frente a la rusa Kasatkina.