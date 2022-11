La leche es un alimento vital para los bebés, pero también para los años posteriores debido a que aporta calcio y otros nutriente, pero en los últimos tiempos los estilos de vida han modificado eso, por tal motivo las grandes empresas han creado “leches” que aseguran cuentan con el mismo aporte de nutrientes, pero en la realidad es otra, por tal motivo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a la tarea de estudiar 22 bebidas vegetales y este fue el resultado.

El estudio se basó en revisar bebidas vegetales denominadas "alimentos líquidos" o bebidas elaboradas a basa de arroz, soya, almendras, coco y avena de las cuales al menos tres marcas arrojaron que son productos que engañan al consumidor, ya que además de sus altos cosos, estas contienen más porcentaje de agua que cualquier otra cosa.

Por tal motivo quedó claro que las bebidas vegetales no son leches, ya que no aportan los nutrientes esenciales como la proteína, grasa y calcio que da la leche, sí lo hacen pero en una porción mínima la cual no es la cantidad necesaria para el aporte díario aunque se venden por que cumplen con la calidad sanitaria para su comercialización, pero hay tres que de plano no, ya que contienen hasta un 98% de agua, azúcares, grasas y proteínas vegetales.

Calahua Coconut milk: se puede pensar que es leche cuando se trata de una bebida vegetal A de coco coconut milk: se puede pensar que es leche cuando se trata de una bebida vegetal Terrafertil Nature´s Heart: presenta la leyenda de certificación kosher, sin embargo no lo comprueba.

Hay otras marcas que dicen contener fruta, cereales o semillas y sí aportan proteínas, pero con una cantidad muy baja, por ejemplo por cada litro solo hay ocho almendras, además de contener sodio varias sino es que todas la bebidas vegetales.

Así que debes tener presente que ninguna bebida vegetal es leche, por el simple motivo de que no tiene lactosa. Aquí te dejamos otros parámetros que arrojó el estudio, solo para que tengas una idea de que cuánto podría contener cada “cartón de leche”.

1 litro de bebida de coco: 3 cucharadas de proteína vegetal

1 litro de bebida de arroz: media taza

1 litro de bebida de avena: 3 cucharadas

1 litro de bebida de soya: 4 cucharadas

¿Qué es la Profeco?

En 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y surgió Profeco como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. México se convirtió en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia.

Seis años después, en 1982 la institución ya tenía 32 oficinas en las principales ciudades del país. En la actualidad Profeco cuenta con un total de 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.

Todo lo podrás encontrar en internet, pero si quieres saber cuáles son los últimos estudios de productos, la Profeco sacó a circulación desde hace 40 años una revista que informa sobre temas actuales de consumo, el resultado de los estudios de calidad, los comparativos de precios y sobre los derechos de los consumidores. Esta la podrás encontrar en los puestos de periódicos mensualmente por un costo de 42 pesos.