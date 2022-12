La tecnología es una opción para que tu casa se modernice, pero también para que tu economía no se vea afectada, ¿no lo crees? Aquí te decimos cómo puede ser eso posible

4 opciones que te ayudarán ahorrar y a que tu recibo de luz no sufra en esta época

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE),la decoración navideña, especialmente las luces pueden disparan hasta un 30% el consumo de energía en los hogares mexicanos. Para evitar que el recibo de luz robe el espíritu navideño, existen algunas opciones que te ayudarán ahorrar algunos pesos estas fechas y el resto del año.

Si no has puesto los adornos de navidad y el árbol, estas opciones son una inversión a corto plazo, aquí te dejamos algunos productos modernos que no te desfalcarán el bolsillo sino todo lo contrario.

Multismart: Con este multicontacto inteligente se podrá automatizar el horario del encendido y apagado de las luces del árbol de navidad desde el celular, Alexa o Google Home. Con un solo clic podremos controlar las decoraciones conectadas desde cualquier lugar y a cualquier hora. Ya sea a través de sus cuatro contactos inteligentes o sus cuatro puertos USB. De esta manera lograremos controlar las fugas de energía. ¡La decoración no está peleada con el ahorro de energía!

Color Smart: Al emplear este tipo de focos en nuestra casa tendremos un ahorro de hasta 90% de energía, el cual se verá reflejado en el recibo de luz. Esto sucede en gran medida porque son focos LED. Además, nos permitirán programar la intensidad de la luz, el horario de funcionamiento y seleccionaremos entre 16 millones de colores, el que quede mejor de acuerdo con nuestro decorado.

Apagadores inteligentes: Pueden sustituirse por los normales y ahorran energía debido a que el prendido y apagado se controla desde una aplicación o bien de forma manual. Actualmente, existen en color blanco y negro, lo que significa que van muy de la mano con las tendencias de emplear objetos o diseños oscuros al interior de los espacios.

Light Garland Smart: Si queremos crear un ambiente alegre, esta guirnalda es la ideal. Está compuesta por 10 focos LED inteligentes, los cuales tienen una cobertura de 7.4 m de superficie. La guirnalda sincroniza cualquier sonido a través de su sensor de audio incluido, por lo que se moverá al ritmo de la música.

Estas son algunas opciones para complementar nuestra decoración navideña de manera inteligente, creando escenas festivas que harán de estas fechas momentos inolvidables al lado de nuestros amigos y seres queridos, sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero. Todos estos productos los puedes encontrar en línea a través de www.tecnolite.mx.