Disfrutar de las fiestas de Año Nuevo no siempre debe ser con una copa de alcohol en la mano y menos si vas a manejar, por eso en estas fechas es mejor tomar con moderación o de plano abstenerse, pero eso no quiere decir que no haya diversión y menos que no puedas tomarte una rica bebida, aquí te dejamos cinco formas de preparar algo para tomar sin que tengan alcohol.

La ventaja es que podrás tomar varias copas y no vas a sufrir estragos, en cambio, pasarás de un momento inolvidable, porque el que no tengan alcohol no quiere decir que no sepan ricas, aquí te dejamos las recetas, ahora solo tú has la magia.

Piñada

Leche de coco

Piña

Crema de leche.

Si se decantaron por ofrecer una piña colada en su preparación original, inclúyanla en la versión sin alcohol. Lleva los ingredientes a la licuadora y listo.

Cóctel Shirley Temple

Refresco de lima-limón 1 L

Cerezas en conserva 150 g

Naranja 1

Granadina al gusto

Simplemente, debemos colocar todos los ingredientes en una jarra con abundante hielo (incluido el almíbar de las cerezas), reservando para decorar un par de rodajas de naranja y algunas cerezas. Por último se puede añadir un chorrito de granadina, que le da más color y sabor al cóctel.

Mojito

El mojito es una de las bebidas más populares en la coctelería y desde su invención han surgido numerosas versiones que varían del original. Para preparar un mojito perfecto necesitas hierbabuena, lima fresca, azúcar blanca, hielo y agua mineral.

Machaca el azúcar con la lima, después la hierba buena, llena de hielo y pon el refresco mineral.

Sangría

Esta refrescante bebida puede ir en un vaso escarchado, ahí tendrás que agregar el refresco de sabor sangría, se prepara que también llevará agua mineral, azúcar, limón, naranja, jugo de uva y manzanas cortadas en pequeños trozos, además de hielo.

Michelada sin alcohol

1 tercio o lata de cerveza sin alcohol muy frío

zumo de una lima

Tabasco, salsa Worcestershire

Jugo Maggi

zumo de tomate (opcional)

sal

hielo

Añade en un vaso media cerveza y después agrega al gusto los ingredientes.