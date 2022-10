El mundo del futbol estuvo en shock ya que este día, el ex portero de la Selección española de futbol y del Real Madrid, Iker Casillas, había afirmado en su cuenta de Twitter que es gay. Si bien es cierto que el tuit fue borrado ya de la cuenta y que el futbolista ha confirmado que su cuenta fue hackeada, no es la primera vez que un jugador confirma su homosexualidad, por lo que vale la pena recordar a 5 futbolistas que salieron del clóset como Iker Casillas.

Y es que en el futbol la homofobia es un problema serio: ya sea en cánticos de los aficionados o incluso en los insultos que los propios jugadores se lanzan en la cancha, el tema de la homosexualidad parece seguir siendo un tabú. Por ello, vale la pena conocer a los futbolistas que desafiaron esto y salieron del clóset.

5 futbolistas que salieron del clóset como Iker Casillas

Justin Fashanu

El primer caso de un futbolista reconocido a nivel mundial en salir del clóset fue el de Fashanu, antiguo atacante del Norwich y del Nottingham Forest quien en el año de 1990 se declaró gay a través de una entrevista con el medio británico The Sun. La portada de aquél número tenía el encabezado: "Estrella futbolística de 1 millón de libras: SOY GAY". Las cosas no terminaron bien para él, ya que se suicidó en 1998 debido al acoso de la prensa, los fans, y por una acusación de abuso sexual de la que no se pudo demostrar su culpabilidad.

Zander Murray

El primer futbolista escocés en declararse abiertamente gay fue Murray, quien en septiembre de este año se atrevió a dar este paso, a través de una entrevista en la que dijo que al salir del clóset, se había quitado un gran peso de encima. Su club, el Gala Fairydean Rovers lo ha apoyado desde entonces, todo lo contrario a lo ocurrido con Justin Fashanu. El futbolista declaró que se atrevió a tomar esta decisión luego de que en sus últimas vacaciones asistiera a un acto de Orgullo Gay.

Thomas Hitzlsperger

Al contrario de los dos futbolistas anteriores y muy similar al caso de Iker Casillas, el jugador alemán se animó a dar este paso una vez que ya se encontraba en el retiro. El ex jugador de equipos como Lazio, Everton, Wolfsburgo y Stuttgart tuvo novia durante 8 años y a tan solo unos días de casarse tuvo que terminar la relación, aunque en ese momento nadie supo por qué. Actualmente es activista en favor de los derechos de los homosexuales.

Robbie Rogers

El ex jugador del LA Galaxy de la MLS se declaró homosexual en el año de 2013, y a pesar de que recibió el apoyo incondicional de su club y de sus fans, decidió retirarse luego de esta declaración. Sin embargo, se arrepintió de esta decisión y regresó a la cancha. El jugador fue muy destacado en su tiempo ya que fue seleccionado de las Barras y las Estrellas y además, con su selección logró dos subcampeonatos de la Copa Oro de Concacaf.

Josh Cavallo

Otro caso reciente es el del futbolista Josh Cavallo quien en 2019, y mientras militaba para el Adelaide United, club de fútbol de Australia que milita en la A-League, máxima categoría profesional de su país, sorprendió a todo mundo al salir del clóset. En ese momento fue el único futbolista de su liga en decir abiertamente que era gay. En la actualidad continua jugando con su club en el máximo circuito australiano.