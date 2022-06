Aclaramos los mitos de los cigarros electrónicos, conoce estos 7 datos de los vapeadores que seguramente no conocías.

7 datos que no sabías de los VAPEADORES: ¿Son peligrosos, ayuda a dejar el cigarro?

Mucho se dice acerca de los cigarros electrónicos y aquí te vamos a contar 7 datos de los vapeadores que te ayudarán a conocer mejor cómo funcionan estos aparatos recreativos.

El día del hoy, 31 de mayo, el presidente López Obrador firmado un decreto que prohíbe la “circulación y comercialización” de vapeadores y cigarrillos electrónicos, lo que una vez más trajo a la conversación una de las tendencias más fuertes de los últimos años en lo relativo al tabaco.

Desde que en el 2004 salieron a la venta los vapeadores electrónicos, la popularidad de estos aparatos para fumar se fue a los cielos, se estima que el año pasado más de 55 millones de personas lo utilizaban y los intentos mundiales por controlarlo no han causado un gran impacto.

Y es que la falta de control en su venta y la falta de información que existe alrededor de los vapeadores han hecho que estos lleguen a manos de consumidores que no están aptos para utilizarlos. Por eso es importante que conozcas estos datos de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Mitos y verdades: Datos de los vapeadores que no conocías

Los cigarrillos son reconocidos en todo en mundo, y desde muy temprana edad se enseña a los niños los peligros que conlleva consumirlos. Pero no sucede así con los vapeadores, pues aún existen muchos mitos y especulaciones que confunden a quienes los utilizan. Así que, para evitar más confusiones, aquí te presentamos algunos datos de los vapeadores que quizá no conocías.

Contienen nicotina

Se ha encontrado que gran parte de los productos para vapear en el mercado sí contienen nicotina y a pesar de que existen saborizantes que no lo contienen, las sustancias que lo componen no han demostrado ser mejores que la propia nicotina.

Son menos dañinos que el cigarro

Aunque en la teoría los vapeadores tienen menos riesgos que los cigarros de nicotina, la realidad es que aún no hay estudios que demuestren que los vapeadores no tengan consecuencias. Por lo tanto, a pesar de que probablemente son menos dañinos que el cigarro, no están libres de efectos secundarios.

No ayudan a dejar de fumar

Cuando los vapeadores lograron comenzar a comercializarse, una de sus grandes promesas fue que eran la solución para dejar de fumar sin causar abstinencia. Sin embargo, debido a las regulaciones de venta, los creadores de este producto no pueden afirmar ser un tratamiento terapéutico.

Esto significa que no se han realizado estudios que demuestren la eficacia del uso de los vapeadores para dejar de fumar. Al contrario, se ha encontrado que vapear, incluso sin nicotina, puede generar cierta adicción.

Es menos costoso que fumar

A pesar de que la primera inversión puede ser mayor a la de una cajetilla de cigarros, el tiempo de duración de los elementos de los vapeadores sí los hace una opción más económica que los cigarros.

No ayudan a disminuir la ansiedad

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Manizales, vapear sin nicotina en realidad no afecta nuestro sistema nervioso de forma significativa, por lo que la creencia de que ayuda a reducir la ansiedad en realidad es un efecto placebo.

Incentivan el consumo del cigarro

A pesar de que mucho creen que cuando los jóvenes consumen cigarros electrónicos están menos propensos a fumar cigarrillos de nicotina tradicionales, las encuestas han encontrado que los usuarios de vapeadores tienen mayores probabilidades de comenzar a fumar.

Dañan los pulmones

Los médicos han encontrado que los vapeadores producen alteraciones en la función pulmonar. Además, producen irritación en los ojos, garganta y vías aéreas.