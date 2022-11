2022 ha sido sin duda el año del actor Tenoch Huerta no solamente para su carrera como actor que tuvo un gran empuje luego de haber participado en la película Pantera Negra: Wakanda por siempre; sino por que al hacerlo ha obtenido una gran plataforma para hablar en contra de un término en el que él no cree, el "echaleganismo". Pero, ¿qué es este término y qué significa?

Y es que en días pasados el actor hizo una fuerte crítica contra este término y en contra de las élites mexicanas a través de su cuenta de Twitter, lugar desde el que el intérprete de Namor ha desatado controversias y debates entre los internautas debido a sus puntos de vista, que no siempre son del agrado de todo mundo pero que invitan a reflexionar sobre ciertos temas. Y uno de ellos ha sido el del "echaleganismo".

De acuerdo con lo dicho por el actor, el término proviene de la frase échale ganas, una que se le dice a la gente para que siga trabajando, y que es una creencia que las élites económicas de México han impulsado para promover la idea de que si todo mundo se esfuerza en trabajar de más, se podrá salir adelante, cuando esto es falso según el actor.

Esto se debe a que por la desigualdad que existe en el país, el gran esfuerzo que pone en su trabajo una persona pobre para salir adelante, jamás logrará competir con el poco esfuerzo que pone una persona de la élite ya que estas nacen con ventajas económicas que les ponen por encima de los demás, por lo que esta idea del "echaleganismo" no es más que una falsedad que las élites impulsan, para que la gente siga trabajando sin cuestionar la desigualdad que existe en el país.

A través de un tuit el actor cuestionó esta idea y provocó un encarnizado debate en las redes sociales, entre quienes estuvieron de acuerdo con lo propuesto con el actor e incluso lo apoyaron, y quienes estuvieron en contra y le llamaron resentido. Pero, ¿qué decía el mensaje del actor? Parte de su texto expresaba lo siquiente:

"La señora de los tamales se levanta a las 4am y se duerme a las 11pm y no se hace rica, el don de la basura trabaja en condiciones infrahumanas y no se hace rico, un campesino cuida su tierra desde las 4 años hasta que muere y no se hace rico, un pescador dedica su vida a la red y no se hace rico… pero ese no es el pedo, siempre hay anomalías en el sistema y algunos podrán llegar. El pedo es que la élite nunca le echó tantas ganas y llegó. Los hijos de la élite cultural no hicieron un esfuerzo extraordinario y llegaron".