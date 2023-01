La serie The Last of Us de HBO Max ya tiene fecha de estreno. En Bolavip te contamos todos los detalles para que seas de las primeras personas en verla.

¿A qué hora de México se estrena The Last of Us en HBO Max?

¡Falta cada vez menos para el estreno de The Last of Us en HBO Max! Este domingo 15 de enero del 2023 llegará a la reconocida plataforma de streaming el primer capítulo de la serie basada en uno de los videojuegos más exitosos de los últimos años.

El director de esta mega producción es Craig Mazin, reconocido internacionalmente por su trabajo en Chernobyl. A lo largo del rodaje estuvo acompañado por Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog, la compañía que creó la historia. La misma, al igual que el videojuego, seguirá la historia de Joel y Ellie en un mundo postapocalíptico por un "brote zombi".

Los protagonistas de esta historia son Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes lograron cautivar a gran parte del público en los avances de la serie. El primer capítulo se llama "When You’re Lost in the Darkness” y cuenta con una duración de 1 hora con 28 minutos.

The Last of Us se podrá ver en HBO Max desde este domingo 15 de enero del 2023 a las 20 horas de México.

+The Last of Us | Trailer Oficial | HBO Max

+¿Cómo ver la serie?

La serie estará disponible en HBO Max, plataforma a la cual puedes acceder haciendo CLICK AQUÍ.