Este domingo 10 de abril los ciudadanos emitirán su voto en la consulta de la Revocación de mandato, donde las mexicanas y mexicanos votarán por si Andrés Manuel López Obrador continuará con su cargo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que fueron capacitados un total de 287 mil mexicanos para el conteo de los votos, de igual manera 2,400 personas se desempeñaron como observadores electorales ente lo que se encuentran 52 extranjeros de 18 países.

¿A qué hora estarán habilitadas las urnas para emitir el voto?

Las casillas para votar se habilitarán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde. De este modo, se dará un tiempo de 10 horas para que los ciudadanos puedan emitir su voto en las urnas. El INE dará a conocer los resultados el mismo día de la consulta de revocación de mandato, a través de un sistema de conteo rápido, el cual tomará una muestra de 1,800 casillas para tener una estimación fiable.

El resultado oficial se publicará el 11 de abril, según lo confirmado por el INE.

¿Cómo saber dónde voto?

Ingresar a la página https://ubicatucasilla.ine.mx/

Seleccionar la entidad federativa en la que tienes registrado tu INE.

Colocar el número de la sección electoral que se encuentra en la credencial de elector.

¿Es obligatorio votar en la Revocación de Mandato?

No. El voto en México es un derecho y una obligación. Sin embargo, no habrá sanción alguna para quien no quiera participar en esta elección llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral.