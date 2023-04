¡Está confirmado! Blackpink, una de las bandas k-pop más reconocidas en México y el resto del mundo, se estará presentando este sábado 22 de abril en el Coachella 2023, uno de los eventos de música más importantes en el mundo que se está desarrollando en California, Estados Unidos. Es por ese motivo que en Boalvip te contamos dónde puedes verlo EN VIVO y EN DIRECTO desde México vía Streaming ONLINE.

Es importante señalar que este festival de música comenzó el 14 de abril y ya pasaron otros importantes artistas por los seis escenarios que tienen. Se presentó Bad Bunny, Gorillaz, Björk, The Chemical Brothers, Rosalía y Calvin Harris, entre otros.

A continuación, te compartimos el link y el horario para que no te pierdas la persentacíón que estarán brindando Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, sin dudas una de las más esperadas de esta noche.

+Blackpink en el Coachella 2023: ¿Dónde ver la transmisión EN VIVO desde México?

Las creadoras de éxitos como "Pink Venom", "DDU-DU DDU-DU", "How You Like That" y "Typa Girl" se podrá seguir EN VIVO a través del canal oficial de Youtube del Coachella, al cual puedes acceder haciendo CLICK AQUÍ.

+¿A qué hora será el show?

El concierto de Blackpink en el Coachella comenzará a las 10:20 p.. de México de este sábado 22 de abril.