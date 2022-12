Existen diversas apps que nos ayudan a retocar nuestras, cambiar el color de nuestro cabello, tono de piel y más, pero una nueva app de inteligencia artificial se ha convertido en tendencia porque logra transforma tu imagen en una caricatura, se trata de AI Painting, descubre cómo funciona y convierte tu foto en un animé.

Seguramente has visto que muchos de tus amigos ya están compartiendo sus fotos de avatares de anime en Facebook, Instagram y más redes sociales, aquí te decimos los sencillos pasos que debes seguir para unirte a esta tendencia sin tener que descargar nada en tu smartphone.

¿Cómo funciona la app que nos transforma en personajes de animé?

Lo primero que debes saber es que no se trata de una app móvil si no de un sitio web, por lo que no tendrás que ocupar espacio en tu celular y podrás hacerlo desde cualquier dispositivo.

Lo primero que debes hacer es dar clic en el siguiente enlace de AI Painting

Desde el celular: Pulsa sobre en el botón de la izquierda, para ver la imagen comparativa entre la foto original y su nueva versión. Mantén pulsado con el dedo encima podremos darle a descargar.

Desde la computadora: Desliza el mouse hasta la parte abajo, pulsa sobre las letras para seleccionar la imagen en tu computadora que deseas editar, si no puedes descargar la imagen ya editada, pueden hacer captura de pantalla.

Hay detalles que la inteligencia artificial podría modificar, por ejemplo una gorra la transforma en un sombrero o cambia las letras, pero sin duda el resultado te gustará y podrás hacerlo con cualquier foto que tengas en tu celular.