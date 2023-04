Esta tarde se hizo viral la noticia de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se desmayó durante su gira por Yucatán, por lo que te contaremos la verdad de lo que se sabe que ocurrió en un suceso que puso en alerta a todo el país.

Y es que el presidente de México se encontraba en Mérida, Yucatán en plena gira de trabajo supervisando las obras del Tren Maya entre otros proyectos de infraestructura, cuando se hizo viral la noticia de que se habría desmayado en este viaje, por lo que ahora mismo sabrás qué fue lo que pasó, según lo que informa el Gobierno de México, así como el testimonio de alguien que estuvo cerca del suceso.

Te contamos la verdad de lo que se sabe sobre si AMLO se desmayó en Yucatán

Luego de que se revelara que el presidente de México se habría desmayado en su visita a Mérida y que por ello habría sido trasladado de regreso a la Ciudad de México ya que algunas versiones afirmaron que AMLO sufrió un infarto, el Gobierno de México difundió un comunicado en el que se afirmó que el presidente habría regresado a la capital del país debido a que fue diagnosticado con COVID-19.

Además el mismo Andrés Manuel López Obrador confirmó esta noticia a través de sus redes sociales, asegurando que su corazón se encontraba en perfecto estado de salud, pero lo que llamó la atención fue que ni en el comunicado del Gobierno de México ni en el mensaje del propio presidente se afirmó o desmintió el presunto desmayo, pero aquí en BolaVIP una fuente nos afirmó algo distinto a lo que asegura el comunicado de Presidencia de la República.

El presunto desmayo del presidente en Yucatán: ¿Qué fue lo que ocurrió?

De acuerdo con lo afirmado por una fuente que estuvo en contacto con alguien que formó parte del equipo que acompañó al presidente en su gira por Yucatán, en algún momento AMLO dijo a su equipo de trabajo que sí se sentía mal, por lo que de inmediato fue llevado con un doctor para que se le revisara. Y en el momento de su revisión el presidente se sentó con la cabeza abajo, mientras mantenía los ojos cerrados.

Y si bien no se confirma un desmayo, lo que sí ocurrió fue que el presidente sí necesitó de asistencia médica debido a que se sentía muy mal. Y si bien no se conoce si la causa fue el mismo COVID-19 o algún padecimiento del corazón, llama la atención que este mal estado del presidente o el presunto desmayo no hayan sido compartidos con los ciudadanos de México aunque esto podría cambiar en el transcurso de esta semana.