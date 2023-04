No, esta es una idea original de un desarrollador independiente, que gracias a que se inspiró luego de ver cómo las personas que jugaban a un videojuego en streaming , desarrollaron un sistema para responder a las preguntas que hacían los usuarios.

La AMLOPEDIA no es más que un programa que ayuda a buscar momentos específicos que ocurrieron a lo largo de toda la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues gracias a la inteligencia artificial esto puede ser posible, te contamos un poco más de este nuevo programa, el cual busca ser una herramienta para facilitar a todo aquel que quiera encontrar algún tema que se tocó en La Mañanera .

