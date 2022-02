A pesar de que sus molestias en el pie derecho a mitad del 2021 hacía creer que su carrera estaba cerca de terminar, Rafael Nadal sorprendió a todos con su regreso en Australia. No solo se coronó en el ATP 250 de Melbourne, sino que también se adjudicó el Abierto de Australia tras tener una brillante recuperación ante Daniil Medvédev y hacerse con la victoria por 2-6, (5) 6-7, 6-4, 6-4, 7-5.

Ahora el tenista español ya se ha fijado su siguiente objetivo, que será justamente volver a conquistar el Abierto Mexicano de Tenis, el cual ganó en tres ocasiones (2005, 2013 y 2020). De hecho, “La Fiera” ya se encuentra en nuestras tierras desde este jueves, ya que llegó unos días antes del inicio del certamen para entrenar y acostumbrarse al clima.

Con el cuadro aún a sortearse este fin de semana, el máximo campeón de Grand Slam aún no conoce su rival para las rondas iniciales del ATP 500 de Acapulco, el cual comenzará el lunes. No obstante, es una garantía que podría cruzarse con los grandes talentos de la Next Gen, que han sido protagonistas en la pasada edición con la final entre Alexander Zverev, el campeón defensor, y Stéfanos Tsitsipás.

En caso de ganar el título el próximo fin de semana, Rafael Nadal igualará la marca obtenida por Thomas Muster y David Ferrer. El austriaco se coronó cuatro veces consecutivas en México entre 1993 y 1996, mientras que el español lo hizo en 2010, 2011, 2012 y 2015 venciendo a sus compatriotas Juan Carlos Ferrero, Nicolás Almagro, Fernando Verdasco y al japonés Kei Nishikori.

El ATP 500 de Acapulco anunció su primer wild card

Hasta ahora, había 23 jugadores confirmados para el Abierto Mexicano de Tenis, entre los que se destacan Rafael Nadal, Daniil Medvédev, Alexander Zverev, Stéfanos Tsitsipás y Matteo Berrettini. Este lunes, el certamen dio a conocer a través de sus redes sociales que Nicolás Mejía también estará presente y disputará por primera vez un torneo ATP 500.