De no ser por la lastimosa actitud de Alexander Zverev tras perder su duelo de dobles y agredir al umpire reiteradamente con su raqueta, probablemente tendríamos dos semifinales de lujo este viernes. Y es que tres de los cinco mejores tenistas del mundo buscarán su pasaje a la final del Abierto Mexicano de Tenis y los ausentes son el alemán y Novak Djokovic, que prefirió asistir a Dubái.

Como resultado de su descalificación, su compatriota Peter Gojowczyk avanzó a cuartos de final, donde cayó ante Cameron Norrie, quien buscará dar la sorpresa frente a Stéfanos Tsitsipás, el finalista de la última edición del ATP 500 de Acapulco. Dicho partido se jugará en el Estadio de la Arena GNP Seguros no antes de las 8:00 p.m. en el segundo turno de la jornada.

De las 10:00 p.m. en adelante, Rafael Nadal y Daniil Medvédev repetirán el duelo la final del Abierto de Australia una vez finalizada la primera semi. El historial muestra al español como el favorito, ya que el ruso solamente logró vencerlo en una de las cinco veces que se encontraron. Además, Rafa tiene la motivación extra de igualar a su compatriota David Ferrer y al austriaco Thomas Muster, quienes son los máximos campeones del certamen.

Por fuera de los duelos de singles, también se jugarán las semifinales de dobles. De hecho, la primera será la que habrá la jornada a las 6:00 p.m. con el mexicano Hans Hach Verdugo y el estadounidense John Isner contra la dupla de Marcelo Arevalo y Jean-Julien Rojer. El encuentro restante será el de Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara vs Feliciano López/Stéfanos Tsitsipás a las 9:00 p.m., el único del día que tendrá lugar en el Grandstand Caliente.MX.

La sanción a Alexander Zverev

Tras lo acontecido con el juez de silla en Acapulco, Alexander Zverev quedó a la merced de la sanción de la ATP, que no perdonó la actitud del alemán. El número tres del mundo no solo sufrirá una sanción económica, sino que también perderá puntos en el ranking y quedará bajo investigación. Hay que recordar que no es la primera vez que se sabe de este tipo de actitudes de “Sascha”, quien fue acusado de violencia de género por su anterior pareja en 2020.