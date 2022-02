Tanta espera ha valido la pena para los aficionados, ya que el Abierto Mexicano de Tenis tuvo uno de los mejores comienzos del año, con duelos sorprendentes para haber sido el primer día de competencia. El Estadio se llevó todas las miradas este lunes, no solo por los nombres que albergaba, sino también porque tuvieron los partidos más largos de la jornada.

Tal como se esperaba de uno de los mejores sacadores del circuito, John Isner no le hizo nada sencillo el encuentro a Fernando Verdasco en el primer turno. Dos de los sets se definieron en tie-break y hubo tan solo tres quiebres durante las tres horas y 13 minutos que duró el duelo, que terminó 7-5, (4) 6-7, 7-6 (3) para el estadounidense.

Pero más apasionante aún fue el segundo partido, que tuvo a Stefan Kozlov como sustituto de Maxime Cressy para enfrentar a Grigor Dimitrov. El nacido en Estados Unidos había sustituido a su compatriota horas antes de salir a la cancha y apenas pudo llevarse la victoria sobre el búlgaro, que a priori era el favorito de la fecha. Los calambres que sufrió en el segundo parcial hicieron pensar en un retiro, pero tuvo una brillante recuperación y se llevó el pasaje a segunda ronda por 7-6 (8), 5-7, 6-3, además del amor del público.

Por último, Alexander Zverev no inició como le hubiese gustado su defensa del título. Jenson Brooksby le arrebató el primer set en la madrugada de Acapulco y estuvo cerca de dar la sorpresa, pero el alemán no tiró la toalla en el tie-break, recuperó paridad y forzó el set definitorio, donde se anotó un 3-6, 7-6 (10), 6-2 tras tres horas y veinte minutos.

Lo que viene este martes

La acción en el ATP 500 de Acapulco no se detendrá y esta tarde presentará a tres de los mejores tenistas del momento. Desde las 6:00 p.m., Daniil Medvédev (finalista del Abierto de Australia) enfrentará a Benoit Paire en el Estadio, mientras que en paralelo, Matteo Berrettini hará lo propio con Tommy Paul en el GrandStand Caliente MX. El escenario principal continuará con los cruces de Rafael Nadal vs Denis Kudla y Laslo Djere vs Stéfanos Tsitsipás.

También tendremos acción de nuestros representantes del tenis. En el segundo turno de la Cancha 1, Alex Hernández se cruzará con el español Pablo Andujar, mientras que habrá otros dos partidos en dobles. La Cancha 2 se inaugurará con David Marrero/Fernando Verdasco vs Hans Hach Verdugo/John Isner y la Cancha 1 cerrará con Miguel Ángel Reyes Varela/Max Schnur vs Juan Sebastián Cabal/Robert Farah, la dupla colombiana ganadora de dos Grand Slam.