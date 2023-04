Con la llegada del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores son muchas las personas que no saben si los bancos trabajarán en esta fecha, por lo que en este artículo resolveremos esta duda.

Si quieres saber si abren los bancos este lunes 1 de mayo en el que se conmemora el Día Internacional del Trabajo no eres el único ya que todos los mexicanos que usan los servicios de estas instituciones tienen la misma duda por loo que aquí te informaremos si abrirán o no, y también te diremos sus horarios para el 2 de mayo.

Hay que tener en cuenta que debido a que en la constitución mexicana están contemplados los días feriados hay comercios que de plano no abrirán en esta fecha pero hay otros que por su naturaleza no pueden hacer esto, por lo que aquí te resolveremos cuáles si abren mañana y cuáles no.

Te decimos si abren los bancos este lunes 1 de mayo

Los bancos no abrirán este lunes 1 de mayo de acuerdo con la información liberada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el organismo que regula las entidades del sistema financiero en México y que informó que este día las sucursales bancarias permanecerán cerradas con excepción de algunas instituciones.

Este será uno de los pocos bancos que abrirá el Día del Trabajo



Banco Azteca informó que sí abrirán este lunes 1 de mayo y que sus horarios serán los mismos de siempre por lo que si tú tienes que realizar alguna acitividad en esta institución podrás acudir sin ningún inconveniente a realizarla de las 09:00 horas a las 21:00.

¿En qué horarios trabajarán los bancos este martes 2 de mayo?

Si por el contrario no tienes que acudir a alguna institución bancaria este lunes pero sí tienes que hacerlo el martes 2 de mayo, debes saber que los bancos funcionarán en sus horarios habituales así que no tendrás ningún problema si debes realizar alguna diligencia en estas instituciones.