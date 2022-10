OnlyFans se ha convertido en una de las plataformas de contenido más famosas de la actualidad, permitiendo que miles de creadores de contenido suban ahí su trabajo, pero sobre todo este sitio ha sido aprovechado por quienes generan contenido para adultos. Por ello, llama la atención el caso de una abuelita que gana una fortuna a sus 70 años en OnlyFans, pero no todo es miel sobre hojuelas ya que su familia no le habla.

La historia de esta estrella de la plataforma es una de las más conmovedoras, ya que si bien decidió empezar su carrera en el sitio web en donde hay figuras como Karely Ruiz o Yanet García, la razón que la impulsó a hacerlo fue que tiene un hijo con una discapacidad, y no tiene otra forma de generar ingresos para poder seguir manteniéndolo, mientras que nadie más de su familia la apoya.

Michelle Hardenbrook, una mujer de 70 años entró hace poco a la plataforma y se sorprendió cuando le pidieron su primer video, por el que ganó 29 mil dólares, unos 581 mil pesos aproximadamente, una cifra muy distinta a la que ganaba siendo secretaria, trabajo por el que ganaba 6 dólares con 50 centavos. Y en la actualidad según sus declaraciones, gana cerca de 700 mil pesos mexicanos al mes.

Como muchas otras personas que durante la pandemia que vieron cómo sus ingresos disminuyeron o incluso desaparecieron, Michelle decidió probar suerte con algo que jamás había hecho y apostó por generar contenido para adultos en la popular plataforma. Y ha sido gracias a esto que ha podido mantener a su hijo, que padece una enfermedad cardiaca debilitante, ya que nadie más en su familia la ha apoyado. Pero esto no ha sido lo más difícil para esta mujer que antes de dedicarse a OnlyFans, era secretaria, pero que con la pandemia se quedó sin este empleo.

Sin duda lo más duro para esta mujer que se esfuerza por sacar adelante a su hijo con discapacidad es el hecho de que no recibe ninguna clase de apoyo de su familia, la cual desde hace mucho no le habla. Sobre esto ella ha dicho:

"Siento una gran sensación de logro, pero lo triste para mí es que no puedo hablar de mi éxito a la gente que conozco porque estaría mal visto. Mi familia no me habla desde hace años. Si se lo contara, se reforzaría la creencia de que ‘Michelle es rara’. Y es que no hay muchas mujeres de más de 60 años que hagan este tipo de trabajo".