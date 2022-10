La décima temporada de Acapulco Shore ha comenzado y entre fiesta y fiesta los ánimos han comenzado a elevarse, de nuevo Jacky de OnlyFans vuelve a ser la protagonista de una acalorada discusión, está vez con quién fue una de sus amigas. Alba y Jacky Ramírez dieron fin a su amistad y terminaron en golpes, descubre quién de ella fue a parar al hospital.

Tal parece que ya no queda nada de aquella amistad que surgió en la octava temporada entre Fer, Alba y Jacky, quiénes fueron llamadas por Karime Pindter como las “Sexy Vaguitas”. Ya que recordemos que tras las grabaciones de Acapulco Shore 10, 'Fershy' y la ex participante de Survivor ya son enemigas, al parecer por una traición con un ex novio.

¿Por qué Alba y Jacky se pelearon en Acapulco Shore 10?

Después de la fiesta y la camioneta de regreso a la casa, Jacky le preguntó a Alba si ya no le caía bien, lo que desató una oleada de reclamos entre ambas:

“A veces eres bien buen ped* y a veces se te sube la mierd* a la cabeza; ejemplo, cuando mientes”, expresó Alba, a lo que respondió Jacky: “¡Siempre!”.

Pero la conversación comenzó a elevarse de tono, ya que la es Enamorándonos comenzó a decirle:

“Me vale verg* lo que digas tú y lo que diga quién sea”. Para después insultarla diciéndole: “Te funciona porque tienes la cara de pendejit*”.

Jacky comenzó a recordarle a Eva un supuesto romance ficticio del pasado, lo que hizo que Alba explotará:

“A mí no menciones a esa morra porque te voy a partir tu put* madre” y después se le fue a los golpes.

Alba terminó en el hospital y así se ha dado fin a una de las amistades más controversiales en la historia de Acapulco Shore.