Acapulco Shore está por presentar su cuarto capítulo y la ex Survivor México se convertirá de nuevo en la protagonista, Jacky Ramírez está preocupada y sospecha que está embarazada, por lo que tendrá que hacerse una prueba, mientras el resto de los shores no pierden detalle y se mantienen cerca para apoyarla.

Jacky Ramírez ha llegado a la décima temporada de Acapulco Shore dispuesta a convertirse en la integrante más polémica, en el primer capítulo se equivocó de baño y la semana pasada terminó a golpes con Alba, por lo que esta vez no será la excepción.

Jacky les confiesa a sus amigos que no se siente bien, que está mareada y con sueño, por lo que le preocupa estar embarazada y quiere hacerse una prueba, lo que causó gran intriga en la casa.

“Obvio esto no es hormonas, estoy sintiendo impotencia, no se que estoy sintiendo… ojalá que no salga”, decía Jacky ya desesperada porque la prueba tardó mucho en mostrar el resultado.