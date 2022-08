Desde hace semanas se anunció el regreso a la pantalla de uno de los realities shows más controversiales, por supuesto estamos hablando de Acapulco Shore 10, esta vez se ha confirmado la fecha exacta de estreno y quienes serán los participantes que están listos para pasar una de las vacaciones más inolvidables.

La cuenta de Instagram de Paramount Plus ha revelado más detalles de la próxima temporada, lo que ha desatado una ola de reacciones entre quienes los “shores” que han sido convocados de nuevo y los que está vez no estarán, pero que no han dudado en en opinar sobre Acapulco Shore 10.

¿Cuándo se estrena Acapulco Shore 10?

La fecha de estreno ha sido confirmada para el 27 de septiembre a las 10pm., a través de MTV y Paramount Plus.

¿Quiénes son los participantes confirmados de Acapulco Shore 10?

Hay muchas caras conocidas, lo que ha emocionado a los fans del programa, en el avance podemos ver a Fer Moreno, Alba Zepeda, Andrés, Abel Robles, Jawy, “El Chile”, Ricky, Karime, Elizabeth Varela, Sebastian, y Jacky Ramírez, quien actualmente está en Survivor México 2022.

En Instagram se ha hecho tendencia, el gesto de Karime al ver a Elizabeth Varela en el avance.