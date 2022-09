Acapulco Shore está por regresar a la pantalla el próximo 27 de septiembre a las 10pm., a través de MTV y Paramount Plus, ya se han revelado quiénes estarán en el programa y hay muchos rostros conocidos, desde 'La Matrioshka', “El Chile”, Ricky, “Fershy” Moreno, Elizabeth Varela, Jacky Ramírez y Jawy. Pero recientemente, la influencer y estrella de OnlyFans, Karely Ruiz confesó que ella también hizo casting para entrar al reality show y fue rechazada, lo que ha desatado una serie de reacciones y el rumor que detrás de tal decisión estuvo la polémica Karime Pindter.

Fuen en el programa “SNSerio”, donde la influencer y modelo mexicana Karely Ruiz dió más detalles sobre el casting que hizo para poder entrar a Acapulco Shore 10 y reveló la razón que le dieron al rechazarla.

¿Karime Pindter impidió que Karely Ruiz entrara a Acapulco Shore 10?

Aunque fue la propia Karely Ruiz, quién reveló que no la aceptaron porque no toma alcohol y es muy tranquila, varios internautas en redes sociales creen que hay otro motivo, en comentarios muchos comenzaron a opinar que la encargada de seleccionar a los nuevos integrantes de Acapulco Shore 10 es Karime Pindter, quien pudo haber rechazado a la influencer y modelo de OnlyFans por miedo a que la opacara.

Recordemos que esto se trata solo de una especulación, ya que la producción del programa no ha dado información más detallada acerca de cuál fue el verdadero motivo por el que no aceptaron a Karely. Sin embargo, el que ella diga que es porque no toma alcohol ha hecho dudar a muchos de sus seguidores, quiénes aseguran que sí le gusta la fiesta y como ejemplo podemos recordar la polémica que vivió en un antro junto a Fofo Márquez, a quién señaló de haberse ido sin pagar la cuenta.