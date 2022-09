Acapulco Shore es uno de los reality shows más importantes de los últimos años, forma parte de la franquicia Shore de MTV y de sus filas han salido figuras muy populares tanto en redes sociales como en la farándula mexicana. Por eso, siempre es un gran acontecimiento cuando llegan nuevas caras al programa, como es el caso de Elizabeth Varela, de quién te contamos todo lo que tienes que saber.

Cuando pensamos en programas que pueden hacer sonrojar hasta a los más liberales, no podemos pasar por alto a Acapulco Shore. En este reality vemos como un grupo de jóvenes salen de fiesta en paradisiacos lugares, sin cesuras ni límites.

Sin embargo, aunque salir de fiesta todas las noches podría parecer muy sencillo, sus participantes han confesado que el estilo de vida tan intenso de este programa es más complicado de lo que muchos se imaginan y esto es lo que lleva a varios miembros del cast a decidir no regresar a las siguientes temporadas y para suplir estas salidas hemos tenido importantes incorporaciones entre las cuales ahora se encuentra Elizabeth Varela, a quien conoceremos como Eli.

¿Quién es Elizabeth Varela de Acapulco Shore 10?

Elizabeth Varela nació el 13 de marzo de 1996 en Puebla, México, por lo que actualmente tiene 26 años. Aunque no se sabe mucho de su familia, sí ha compartido que tiene una hermana gemela. Su signo del zodiaco es piscis y se define a sí misma como de carácter fuerte y caprichosa pero sensible.

En varias ocasiones ha expresado su amor por el vóleibol e incluso lo jugó en los equipos de su secundaria y universidad. Eli llegó a las pantallas gracias al programa Are You the One? El Match Perfecto, lo que la llevó a pausar sus estudios en la Universidad de las Américas, Puebla.

Después de Are You the One? El Match Perfecto, Eli Varela volvió a los realities con Resistiré 2 en donde tras superar dos pruebas de eliminación y vencer a varios competidores en los retos con su gran fuerza, sufrió una fractura en un dedo, y los doctores valoraron que no podía seguir concursando por ser muy riesgoso para ella, por lo que tuvo que abandonar la competencia.

Ahora regresa a la televisión con Acapulco Shore 10, en donde se reencontrará con Brenda Zambrano contra quién compitió en Resistiré. Pero Brenda no es la única Aca que conoce, porque hace algunos meses tuvo un fuerte pleito con la mismísima Manelyk quién la acusó de robanovios.

Sin duda, Eli Varela dará mucho de que hablar en Acapulco Shore 10 y podemos esperar muchas cosas de su participación.