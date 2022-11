La temporada 10 de Acapulco Shore ha sido todo un éxito y las polémicas entre sus participantes mantienen a la expectativa cada semana a miles de espectadores, tras la visita de Robbie Mora, las protagonistas del reality en este momento son sin duda Fer Moreno y Jacky Ramírez, quiénes ahora también son las grandes rivales en OnlyFans.

OnlyFans es la plataforma de contenido exclusivo donde una larga lista de famosas, futbolistas, atletas, conductoras e influencers han encontrado una alternativa de ingresos extra y la oportunidad de estar más cerca de sus fans. Jacky Ramírez y Fer Moreno 'Fershy' no son las únicas Acapulco Shore que tienen cuenta en OnlyFans, también ahí se pueden encontrar Rocío Sánchez, Isa Castro, Sofía Beltrán y recientemente surgió el rumor de que también podría sumarse Manelyk González.

Fer Moreno y Jacky Ramírez rivales en Acapulco Shore y OnlyFans

Las "Sexy Vaguitas", Fer y Jacky, eran las mejores amigas, incluso cuando la ex "Enamorándonos" fue expulsada después de pelearse con Jaylin Castellanos, “Fershy” se fue con ella por decisión propia.

Pero la enemistad nació en Acapulco Shore 10, después de que Robbie Mora, el ex integrante del grupo ‘Guapayasos’ y ex novio de “Fershy”, fuera uno de los invitados de esta temporada y la ex Enamorándonos fuera señalada de estar con el ex de su mejor amiga.

En Instagram Fershy y Jacky tienen más de un millón de fans y su rivalidad ahora ha llegado también a OnlyFans, ya que ambas se han convertido en dos de las Acapulco Shore más buscadas en las plataforma y las dos tienen casi la misma cantidad de seguidores.

Aunque la ex Survivor ha lanzado recientes promociones para incrementar sus suscriptores además de que anunció una colaboración con Karely Ruiz y Celia Lora. ¿Quién ganará está competencia?