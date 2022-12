Alguna vez fueron amigas pero de esa amistad no queda nada y en plena entrevista en el programa AcaShock, Fer y Jacky llegaron a los golpes.

Acapulco Shore sigue encendiendo la polémica en la TV y en esta ocasión las culpables fueron Fer Moreno y Jacky Ramírez quienes se pelearon en vivo durante una entrevista en el programa AcaShock, y para su mala suerte el momento quedó grabado en video, en el que se puede ver cómo las dos que en un momento fueron amigas, ahora simplemente se odian. Pero, ¿por qué se pelearon?

Todo comenzó cuando ambas integrantes de uno de los reality shows más polémicos de la TV fueron puestas frente a frente para que pudieran "decirse sus verdades", y aunque sus compañeros de Acapulco Shore ya se esperaban este encuentro, no tenían en cuenta que sus compañeras se irían a los golpes.

¿Por qué Fer Moreno y Jacky Ramírez de Acapulco Shore se pelearon en vivo?

El pleito entre ambas ex amigas fue por que supuestamente Jacky Ramírez se acostó con el ex novio de Fer Moreno mientras ella se encontraba ausente, hecho que enojó muchísimo a esta última, quien no perdónó esta acción a Ramírez, por lo que a mitad de la "plática" que sostenían se fueron a los golpes, ante la mirada atónita de sus compañeros, por lo que la producción tuvo que censurar las imágenes del pleito, mientras separaban a las integrantes de Acapulco Shore.

El "careo" entre ambas celebridades iba bien, hasta que las dos empezaron a reclamarse sus errores pero todo explotó cuando llegaron a un momento en la plática en la que Jacky le recordó a Fer el momento cuando dijo que en si la veía, la iba a golpear. En ese momento detonó la pelea cuando Jacky le dijo:

“Y dices aquí que vienes y me partes la madr*, a ver párate".

A partir de ese momento las dos se pusieron de pie y se fueron a los golpes, y aunque la censura en la emisión impidió que se viera el pleito, sí se pudo escuchar todo lo que ocurrió entre ambas integrantes de Acapulco Shore que alguna vez fueron las mejores amigas de fiesta, pero que en la actualidad se odian y ya han demostrado hasta qué punto son capaces de llegar.