En Acapulco Shore siempre ha habido de todo, pero si algo es lo que más se ha abundado son las peleas entre los miembros del elenco, y la última pelea ha incendiado las redes sociales ya que dos ex compañeras del programa que alguna vez se juraron amistad, hoy se encuentran enfrentadas: ¿por qué hay pleito entre Brenda Zambrano y Dania Méndez?

Ambas influencers han estado en medio de dimes y diretes en los últimos días e incluso ya han tomado medidas más severas para demostrar que ya no se tienen nada de aprecio ya que cada una ha llegado al nivel de eliminar a la otra de sus respectivas redes sociales, con lo que el conflicto únicamente ha subido de nivel. Pero, ¿por qué ambas influencers se encuentran peleadas en este momento?

Todo comenzó cuando Brenda Zambrano afirmó en el podcast de Pedro Pietro que no consideraba a ninguno de sus compañeros de "Acapulco Shore" como sus amigos ya que solo los veía como compañeros de trabajo. Al parecer estas palabras le dolieron en el alma a Dania Méndez, quien sí consideraba a Brenda como su amiga, por lo que no perdió la oportunidad de responderle en AcaShock, el programa que la seguda conduce. En la emisión del ptograma, la conductora dijo:

Estas palabras no cayeron bien en Brenda ya que ante esta afirmación sus perfiles en redes sociales se llenaron de preguntas al respecto, por lo que la influencer sintió que las declaraciones de su compañera en Acapulco Shore la hacían ver como la mala de la historia, por lo que no demoró en eliminar a Dania de sus redes sociales, al tiempo de que a través de su cuenta de TikTok diera una respuesta a las declaraciones de quien fuera su amiga.

Parece que sí ya que Brenda a través de su cuenta de TikTok explotó contra Dania ya que le pareció muy bajo que ella aprovechara que es conductora de AcaShock para hablar del tema cuando se supone que ya lo habían dejado atrás. Las palabras de la influencer contra Dania fueron las siguientes:

Zambrano no perdió tampoco la oportunidad de explicar a sus seguidores que ella había sido quien eliminó a Dania primero pero según sus declaraciones, la misma Dania le volvió a seguir y le mandó un mensaje privado para tratar de arreglar las cosas, pero el daño ya estaba hecho y al parecer la amistad se ha terminado entre ambas integrantes de Acapulco Shore. Brenda dijo lo siguiente sobre lo que ocurrió con su compañera:

"Efectivamente, yo eliminé (a Dania) para que ya no me siguiera y yo ya no la siguiera, pero, pues ella me siguió de vuelta y me mandó un mensaje… Para no hacer el cuento largo, me mandó un choro y yo le contesté ‘bebé, ese tema ya se cerró, cada quien, por su lado, te deseo lo mejor".