En Acapulco Shore ha pasado de todo y a pesar de que sus integrantes hayan cambiado con el paso del tiempo, las polémicas que se desarrollaron en medio del reality show siguen vigentes y las rivalidades que ahí iniciaron aún permanecen, como la que Manelyk González sostiene con su ex amiga y hoy rival, Karime Pintder, debido a que esta terminó siendo pareja de Jawy Méndez. Y quizá por esta situación todo mundo se pregunta si hay romance entre Mane y "Potro" por venganza, por lo que hay que saber quién y por qué se afirma esto.

En la actualidad las 2 parejas ya mencionadas ya ni siquiera se encuentran en Acapulco Shore ya que Mane y "Potro" se encuentran participando en el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy en donde son pareja y compiten por llegar a la gran final, sin embargo, fue en este show de TV en donde se encendió la chispa de su romance de acuerdo con una grafóloga experta quien analizó el comportamiento de este par de amigos, como ellos mismo se llaman, y reveló algo sorprendente.

¿Hay romance entre Mane y "Potro" de Acapulco Shore? esto es lo que se sabe

Al parecer Mane y Luis "Potro" Caballero no sostienen un romance aún de acuerdo con el análisis de la grafóloga experta Maryfer Centeno quien analizó varios videos de los ex Acapulco Shore y dedujo que entre ellos no hay una relación, todavía; por que lo que sí afirmó la experta en comportamiento fue que ambos se gustan de manera irresistible y esto es algo que no pueden evitar ya que su lenguaje corporal hace evidente que ambos sienten una atracción muy fuerte por el uno por el otro.

A través de un video en TikTok, la analista afirmó que la forma en la que ambos bailan y se muestran en lugares públicos juntos hace evidente que la atracción entre ambos es inevitable, ya sea en la pista de baile o cuando simplemente se encuentran grabando videos para sus fans. Según Centeno, la distancia que ambos mantienen cuando están juntos es muy íntima y sus miradas demuestran coquetería y enamoramiento, por lo que su amistad podría transformarse en algo mas.

¿El romance entre Mane y "Potro" de Acapulco Shore sería una venganza?

Después de lo sucedido en Acapulcho Shore en donde al inicio Mane y Jawy fueron pareja, pero terminaron y al poco tiempo el empezó un romance con Karime, Manelyk González se sintió traicionada y rápidamente eliminó de sus redes sociales a sus dos ex compañeros; por ello se rumora que el probable romance entre los ahora compañeros de baile sería una forma de venganza por parte de Mane siguiendo el viejo refrán que dice que "un clavo saca otro clavo".

Además, en algún momento en la casa de Acapulco ambos tuvieron sus diferencias y en algún momento los dos se encararon en una tensa plática ya que según Jawy, "Potro" había hablado muy mal de él diciendo que Jawy no era nadie sin Mane y en aquella charla, Luis escuchó cómo su compañero lo llamó envidioso y le dijo que no volviera a hablar de él a sus espaldas. Ante esto, "Potro" le pidió disculpas en persona pero ya más tarde, afirmó que solo pidió perdón para darle por su lado a su compañero, por lo que si se desata un romance entre Mane y Caballero, esto podría ser la venganza perfecta en contra de Jawy y Karime.