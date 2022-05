En un video en el que se le ve en estado de ebriedad, Sergio Goyri le dijo a Saúl el Canelo Álvarez que no tiene identidad y por ende no debe ni siquiera pensar en comprar a las Chivas, por mucho dinero que tenga.

Una de las imágenes más sobresalientes que dejó el partido de ida de la Final del torneo Clausura 2022 de la Liga MX entre los Zorros del Atlas y los Tuzos del Pachuca fue la fotografía captada en el estadio Jalisco en la que se ve al boxeador mexicano Saúl el Canelo Álvarez con una playera de los rojinegros.

Además, tras la victoria del Atlas, Saúl el Canelo Álvarez dijo una frase que causó mucha molestia en el entorno de las Chivas del Guadalajara porque alguna vez el boxeador mexicano habría intentado comprar al club rojiblanco. La frase fue: “Vamos a aganar otra vez. Soy atlitas. Nunca le he ido a un equipo, pero soy del Atlas al 100 por cien. Le voy a los dos (a Atlas y a Chivas), pero soy del Atlas”.

Esa frase causó indignación en seguidores de las Chivas del Guadalajara como el actor mexicano Sergio Goyri quien en un video que circula en redes sociales despotricó contra Saúl el Canelo Álvarez: "Fíjense nada más lo que les voy a decir: ahora resulta que el señor Canelo, que acaba de perder una pelea, y que yo le iba al Canelo y estoy apoyándolo siempre, y conozco a su familia y todo ¡quería comprar a las Chivas!".

Sergio Goyri, aficionado de las Chivas del Guadalajara, que en su juventud intentó ser futbolista profesional y fue rechazado de dos clubes: América y Pumas, le reclamó con dureza a Saúl el Canelo Álvarez por ponerse la camiseta de los Zorros del Atlas. Para el actor eso es carecer de identidad. "Lo que tú hiciste de ponerte la puta playera del Atlas, cabrón, no te lo voy a perdonar jamás".

"A ver, señor Canelo, ¿querías comprar a las Chivas y te pones la playera del Atlas? ¡No manches... ter City! ¡No mames! No mames, güey. Hay que tener un poquito de identidad. Cuando dices que eres mexicano es porque eres mexicano, cuando dices que eres chivas es porque eres chiva, cuando dices que eres Atlas es porque eres Atlas", expresó Sergio Goryi en estado de ebriedad y continuó su letanía: "Hay que tener una identidad propia, padre santo de mi vida, no estés con el que ahorita gana, padre porque ahorita el Atlas tiene dos putos campeonatos, las Chivas tienen 13 (son 12). A lo mejor tú estás muy chavito, padre, y a lo mejor tienes un chingo de dinero, pero lo que no puedes comprar es la identidad de nosotros, cabrón, que somos Chivas de a de veras y que no cambiamos de playera. ¡Somos chivas de a de veras, Canelito!"