Se rumora que desde este viernes la conductora y actriz, Adamari López ya no estará en el programa ni en la televisora

Adamari llegó hace 12 años a Telemundo , donde debutó como conductora en el programa “Un Nuevo Día”, hasta el momento no se ha manifestado en las redes sociales, pero se cree que podría hacerlo en las próximas horas.

De igual forma se dio a conocer que le comunicaron que este viernes ya no se presentara al programa, por lo que seguramente también tomó por sorpresa a la guapa puertorriqueña.

Aunque no lo han hecho de manera oficial, pero medios locales aseguran que al terminar el matutino de ayer, fue citada en la oficina de recursos humanos y todo para informarle que ya no será parte del matutino ni de la cadena de televisión que se encuentra en Miami.

El programa matutino ‘Hoy Día’ de Telemundo, es uno de los más visto en Estados Unidos, pero este jueves se dio a conocer que Adamari López , una de sus conductoras más queridas, dejará la emisión y no solo eso, sino también la televisora, por lo que ha sorprendido a muchos la noticia.

