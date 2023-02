Durante la primera década de este milenio, Shocker fue uno de los luchadores que impulsó su deporte en México, creando importantes rivalidades y siempre dejando todo cuando era su turno de subir al ring.

Jair Soria actualmente tiene 51 años y su cuerpo manifiesta las típicas lesiones de un luchador. Igualmente, desde hace tres años presenta un fuerte problema en la mandibula de la que no se ha podido recuperar.

El pasado 3 de febrero, el 1000% guapo anunció en su natal Guadalajara que dejaba la lucha libre de forma obligada, debido a situaciones de salud y con la intención de apoyar la formación de futuros talentos.

"Dejo el ring por mis lesiones y por mi salud, no porque yo quiera. Lo dejo por mi propio bien y porque me quiero mucho. Aparte, ser 1000% guapo no es fácil. En este momento, primero que nada, quiero darle gracias a Dios porque me estoy rehabilitando, estoy esperando cirugía. Estoy en una etapa de mucha concentración, de mucha tranquilidad y de mucha paz, esperando que todo salga bien", dijo. Vale la pena recordar que hace algunos meses fue visto en mal estado después de una función en Chiapas.

Con el estilo cómico que lo caracteriza, le dio la importancia a los fanáticos que siempre lo apoyaron: "A la gente que me extraña arriba del cuadrilátero, que vean YouTube, ahí hay muchos videos; si quieren tomarse la foto, vayan a donde me presente y con todo gusto".