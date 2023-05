El K-Pop se convirtió en los últimos años en uno de los géneros más escuchados de México. Es por ese motivo que desde que se confirmó que Aespa se presentará en la Ciudad de México, la banda se volvió tendencia en todas las redes sociales.

Está confirmado por la cuenta @ailoviutl que el show tendrá lugar el próximo 8 de septiembre en el Palacio de los Deportes CDMX. Sin embargo, aún no confirmaron detalles de cómo será la venta de boletos.

El grupo conformado por Karina, Giselle, Winter y Ningnin, que debutaron en el 2020, tendrán de esta forma su primera presentación en México. Estarán cantando todos sus éxitos como "Hold on Tonight", "Spicy", "Welcome to my world" e "Illusion".

+Aespa en el Palacio de los Deportes de la CDMX: ¿Cuándo es el show?

Está confirmado que el show de Aespa en el Palacio de los Deportes de la CDMX será el próximo 8 de septiembre.

+Aespa - 'Spicy'

+¿Dónde comprar los boletos y los precios?

Aún no se confirmaron detalles de dónde se podrán comprar los boletos para ver a Aespa en el Palacio de los Deportes de la CDMX.