Este día medios de comunicación y fans afirmaron que Belinda reaccionó al embarazo de Cazzu y Christian Nodal, por lo que en este artículo te contaremos qué dijo la intérprete del "Baile del Sapito" sobre la revelación que la pareja de su ex hizo el día de ayer.

Y es que durante su concierto en Argentina la rapera Cazzu, actual pareja de Christian Nodal reveló que se encuentra esperando un hijo del cantante mexicano, hecho que cimbró a los fans del cantante, pero también a los de Belinda quien es la ex pareja del artista. Y al parecer, la cantante de pop habría mandado una indirecta a la nueva pareja.

¿Cuál fue su reacción y qué dijo Belinda sobre el embarazo de Cazzu y Christian Nodal?

En su cuenta de TikTok la cantante habría mandado a la nueva pareja una indirecta ya que entre el material que subió a sus redes sociales, destaca un video en el que se ve a Beli bailando la canción Armani de Beyonce que llamó la atención de los internautas ya que la letra en inglés dice: "No necesito un anillo, Y mis chicas no necesitan nada, Porque he pasado por el infierno y he vuelto, Escucha cantar al luchador".

Y esto fue tomado por los fans de la cantante y por algunos medios de comunicación como MedioTiempo como una indirecta hacia Christian Nodal, sobre todo en la parte del anillo ya que hay que recordar que el cantante mexicano regaló a Belinda un anillo con un valor de cerca de 3 millones de dólares, del cual ya luego no se supo más cuando la pareja terminó.

Christian Nodal y Cazzu esperan un bebé, y así fue el anuncio

La revelación de Cazzu sobre su embarazo fue todo un suceso que se convirtió en tendencia en las redes sociales el día de ayer luego de que la rapera argentina en pleno cierre de su gira, subiera al escenario presumiendo su embarazo a todo su público de una forma muy peculiar.

Y es que cuando las luces del Movistar Arena de Buenos Aires se apagaron para recibir a la artista, esta apareció sobre unas escaleras en el escenario mostrando su vientre a todo su público, y presumiento de esta forma el hijo que ella y Christian Nodal esperan, hecho que no dejó indiferente a nadie y al parecer, tampoco Belinda habría quedado indiferente ante esta noticia.