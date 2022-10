Si antes era considerado un maestro para los reportajes de color que realizaba para TV Azteca, ahora David Faitelson, periodista de ESPN, está convertido en un maestro de la provocación en Tweeter con sus punzantes y candentes tweets que ahora engancharon a Marc Crosas, comentarista de TUDN.

Este sábado temprano, exactamente a las 10:21 de la mañana, David Faitelson lanzó un tweet con jiribilla dirigido con precisión milimétrica a sus colegas de Televisa con motivo de uno de sus temas más recurrentes: las Águilas del América.

"¿Cuándo entenderán los comentaristas y periodistas de Televisa que ellos no tienen credibilidad cuando se trata del América? Su sueldo sale del mismo bolsillo que el que le paga a los futbolistas y entrenador del América. Hay un evidente conflicto de intereses…", fue el tweet provocador de David Faitelson.

A las 11:46, Marc Crosas respondió de la siguiente manera: "La temporada del América es un desastre, Henry Martín no es el mejor delantero mexicano del momento, Guillermo Ochoa debería retirarse ya y cambiar de estilista, y Álvaro Fidalgo no sirve para nada. Listo, David Faitelson", y el periodista de ESPN replicó: Listo, Marc Crosas, me encanta tu sarcasmo. Aún así, tú sueldo sale del mismo bolsillo que el de los jugadores del América. ¿O miento?"

Y así continuaron Marc Crosas y David Faitelson sus dimes y diretes. El comentarista de TUDN posteó un video donde el periodista de ESPN señala que el fallecido empresario Moisés Saba arregló un partido del futbol mexicano. Las opiniones de los seguidores quedaron repartidas a favor de los dos personajes.