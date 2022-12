Definitivamente no a todos se les de eso de ser malos, pero hay unos signos a los cuales esto les sale de forma natural. ¿Quieres saber de cuáles se trata? Solo sigue leyendo.

Los astrólogos más respetados ya han revelado cuáles son los signos del zodiaco más malvados y por qué son así, por lo que es momento de que prestes mucha atención para que ubiques con cuáles miembros del zodiaco es mejor no meterse. Y es que esta clasificación no significa que estos signos estén dedicados al mal, como si fueran super villanos de comics, sino que estos son los que peor reaccionan cuando se sienten atrapados, abrumados u ofendidos.

Es importante conocer esta información para saber más acerca de quienes rodean a uno, ya que según los astrólogos más estudiados, la influencia de los astros es muy fuerte en la personalidad de los signos, lo que marca sus comportamientos; y debido a ello existen signos a los que son considerados como irresistibles, mientras que otros son vistos como los menos atractivos del zodiaco. Pero hoy, toca conocer a los signos que es mejor no molestar, para no conocer su lado oscuro.

Estos son los signos del zodiaco más malvados

Leo, Escorpio, Géminis, Cáncer y Capricornio son los signos que han recibido este calificativo por parte de los astrólogos más estudiados, debido a que cada uno de estos miembros del zodiaco pueden desplegar una capacidad sin precedentes para hacer el mal, cuando se les lleva al extremo o cuando están en un contexto muy negativo. Pero es importante conocer a cada uno de ellos para saber por qué fueron considerados como los más malvados del zodiaco:

Leo

Este signo es uno de los más ambiciosos del zodiaco y cuando tiene la oportunidad y la motivación, puede adquirir la personalidad de un dictador. Y si alguien se atreve a enfrentarlos, sufrirá las consecuencias; además si algo en verdad les interesa al nivel de la obsesión, mentirán y manipularán si es necesario para alcanzar ese objetivo. Las víctimas favoritas para que muestre su maldad son las personas que creen que pueden manejar a este signo, quienes tarde o temprano se terminan llevando una sorpresa desagradable.

Escorpio

El signo más pasional del zodiaco no va por la vida buscando a quien hacerle daño pero cuando alguien se lo hace, es mejor que corra a esconderse por que la venganza de este signo será brutal: no solo son rencorosos y vengativos, sino que jamás perdonan sobre todo cuando alguien se ha metido con las personas que Escorpio ama. ¿Lo más temible de este signo? No conoce el arrepentimiento, por lo que una vez que se decide a hacer daño nadie lo puede parar.

Géminis

¿Le confiaste tus secretos a este signo y después te peleaste con él? Pésima idea ya que si bien Géminis puede ser un buen amigo, pareja o compañero de trabajo, no dudará ni un solo segundo en usar todo lo que sabe de ti para volver tu vida una pesadilla. Además tienen una ambición sin límites que rivaliza con la de Leo, por lo que si te interpones en su camino, aprovechará su facilidad para manipular a la gente para apartarte de su objetivo.

Cáncer

Este caso es trágico ya que cuando nadie se mete con lo que ama, es un signo amigable y confiable, pero cuando lo lastiman, es capaz de mostrar una maldad digna de villano de telenovela. Y no necesita esforzarse para lastimar, ya que de su boca pueden salir las palabras más hirientes y dañinas hacia quienes le han lastimado. Además tiene una facilidad inmensa para desatar rumores que pueden acabar con amistades e incluso con relaciones, para obtener la retribución que busca.

Capricornio

Este es un caso especial ya que para desatar su maldad no se necesita dañar a alguien a quien quiera mucho, sino que solo se necesita meterse con su orgullo; ahí es donde este signo es especialmente sensible por lo que cuando esto pasa, se puede volver un signo déspota, frío y soberbio, y pueden dar rienda suelta a toda su necedad, con la cual buscará doblegar a todo el mundo hasta que se acepten sus condiciones. Con Capricornio o se está con él o contra él. Y con sus ideas oscuras, negativas y vengativas son un signo de temer.