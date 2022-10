Desde que los emojis llegaron a nuestras vidas nos ayudaron a comunicarnos mejor con nuestros contectos, ya que en vez de usar palabras, podíamos usar caritas para expresar ciertas emociones. Sin embargo así como hay algunos que tienen un significado oscuro, hay otros de los cuales se desconoce su verdadero significado. Por eso, el día de hoy sabrás cuál es el verdadero significado del emoji de la cara con calor de WhatsApp. Y su significado no es el que imaginas.

Desde su llegada a WhatsApp este emoji en particular ha sido objeto de intensos debates en las redes sociales ya que muchas personas desconocen no solo su verdadero significado, sino también su uso dando pie a que este elemento también sea utilizado en situaciones en las que no corresponde, ocasionando problemas hasta de pareja. Y para que no te ocurra eso a ti, a continuación sabrás el significado real de este emoji.

Este es el verdadero significado del emoji de la cara con calor de WhatsApp

De acuerdo con la información disponible en la Emojipedia, la cara con calor de WhatsApp significa que la persona que la usa en una conversación está sufriendo los efectos de las altas temperaturas, es decir, que está muriendo de calor, lo que está bien descrito por el emoji, que es una cara con expresión de estar sufriendo, con el color rojo presente en su rostro, gotas de color azul que tratan de representar el sudor, y la lengua de fuera.

Sin embargo y debido a que en cada país y región del mundo hay distintas formas de ver la vida, los significados de los emojis de WhatsApp pueden ir variando de un lugar a otro, por lo que si bien estos pueden tener un significado al momento de lanzarse a las plataformas, los usuarios pueden darle otro totalmente distinto como se verá a continuación.

Los otros significados ocultos del emoji de la cara con calor de WhatsApp

En cuanto este emoji llegó a los teléfonos celulares, las personas empezaron a darle significados ocultos que no necesariamente se relacionan con la idea original: por ejemplo, muchas personas usan el emoji de la cara con calor para expresar que están muy cansadas, ya sea físicamente o de alguna situación que los tiene hartos.

Pero sin duda alguna en donde el emoji ha cambiado más su significado es al momento de una plática entre 2 personas que tienen una relación de pareja o que coquetean, ya que este se usa en ese contexto para decir la a la otra persona que quien lo envía está "caliente", como un sinónimo de estar excitado en un contexto sexual. Esto se debe a que la expresión norteamericana "Hot" puede referirse tanto a la temperatura, como a la excitación en una situación íntima.

Por ello este emoji es usado en contextos en los que no corresponde, pero luego de leer este artículo, ya estás bien informado sobre el significado real de este emoji y en qué pláticas usarlo.