Uno de los periodistas más reconocidos por su cultura general, su olfato para encontrar historias y oficio para contarlas, además de la facilidad para hablar 13 idiomas es Alberto Lati, quien con sus extensas y profundas coberturas fue parte del éxito de Televisa Deportes años atrás en los eventos deportivos más importantes del mundo.

Por su labor de periodista viajero, Alberto Lati ha vivido en ocho países, además de México, y ha hecho coberturas como reportero en más de 100 países. Memorables son sus trabajos previos a Juegos Olímpicos y Copas del Mundo, algunas de ellas hasta de un año previo al evento por idea y orden de su jefe Javier Alarcón. Sin embargo, cuando llegaba el gran evento, Lati pasaba a segundo plano desplazado por otros personajes de Televisa.

"Yo era dueño de cada ciudad y de mis tiempos, pero llegado el evento parecía el conserje de le gente de Eugenio Derbez, del Compayito, de Montserrat Oliver, de los comentaristas y hasta de Joaquín López Dóriga porque todos me preguntaban todo, pedían consejos para todo en la ciudad", reveló Alberto Lati en entrevista con Antonio de Valdés para el prorgama Todos con Toño en Youtube. "En Atenas tenía yo que rentar motocicletas para todos, en Sudáfrica tramitaba permisos para meter animales al estudio, llegué a meter un chita, en Beijing iba a ver los espectáculos para contratarlos para el programa".

Las crisis de Alberto Lati

Alberto Lati comentó que esas situaciones le causaban conflicto a niverl personal. "Yo entraba en crisis porque pasaba de ser el más importante durante año y medio previo a ser un nadie, me querían poner a presentar el análisis arbitral y yo no estaba para eso. Esas crisis las tuve todo el tiempo en Televisa y nunca se resolvieron".

Nacido en 1978, Alberto Lati no estaba convencido para hacer la cobertura previa a los Juegos Olímpico de 2008. "Rumbo a Beijing no quería hacer proceso de un año. Tenía una crisis en la que entendía que no podía vivir cambiando de país para siempre, iba rumbo a mis 30 años y quería hacer un camino sin tener que cambiar de país tan constantemente".