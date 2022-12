La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México puso en marcha el programa “Conduce sin Alcohol” a partir de este 1 de diciembre y hasta el ocho de enero de 2023, por lo que si te vas a tomar unas copitas en estas fechas decembrinas piensa antes dos veces si quieres manejar tu auto, ya que más de 500 policías vigilarán que no conduzcas bajo las influencias de esta bebida.

¿Cuánto puedo beber para no dar positivo en el alcoholímetro?

En México el Reglamento de Tránsito prohíbe conducir vehículos, cuando hay una cantidad de alcohol en sangre superior a 0.8 g/lt, o su equivalente en aire 0.4 mg/lt. Así que rebasando estos parámetros despídete de tu libertar y dale la bienvenida al “torito”.

Aunque de broma se dice que en el “torito” se come bastante rico en Navidad y Año Nuevo, no te recomendamos poner en peligro tu vida tras el volante y menos que estas fechas las pases lejos de tus seres queridos, además el “torito” no es un premio, así que no esperes que sea un hotel 5 estrellas para pasar las próximas horas detenido, sino todo lo contrario, es un lugar frío con bancas de cemento y cobijas (si alcanzas) mismas que ya utilizaron decenas de personas antes que tú.

¿Cuánto tiempo tengo que estar en el torito?

Esta sanción la pondrá un juez, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las horas de arresto inconmutable en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social (Torito), son de 20 hasta 36 horas.

Para este 2022-2023 habrá nueve jueces cívicos y un juzgado de control especializado para infractores menores de edad o extranjeros o personas vulnerables. No olvides que la SSC desplegará 507 policías y 213 vehículos, en 32 puntos de revisión las 24 horas del día.

Así que te recomendamos no manejar alcoholizado, tener un conductor designado, utilizar taxis, y lo más importante no compartas en redes sociales los puntos donde hay alcoholímetro, ya que posiblemente no estés evitando una tragedia ante su irresponsabilidad de manejar en dicho estado.